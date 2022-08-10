"لادوم".. أغنام أغلى من السيارات في السنغال

سلط موقع ”أوديتي سنترال“ الضوء على سلالة أغنام ”لادوم“ التي يتجاوز سعرها 85 ألف دولار.

وتعتبر أغنام ”لادوم“ هجينا من سلالة ”توبير“ الموريتانية وسلالة ”بالي بالي“ المالية، وتنتشر على نطاق واسع في السنغال وتحظى أيضا بشعبية كبيرة في البلاد.

وتتميز أغنام لادوم بمجموعة من الصفات الجسدية المميزة، فيصل طولها إلى 1.2 متر وبوزن يبلغ نحو 175 كيلوغراما، ولها فرو شديد النعومة وقرون طويلة ملتوية وتتميز لحومها بالمذاق اللذيذ.

وتمتلك أغنام ”لادوم“ مكانة وشعبية كبيرة عند الغالبية العظمى من السنغاليين؛ فهم يشاهدون مسابقات خاصة بهذه الأغنام على التلفزيون، ويتابعون المربين المشهورين على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتنفق العائلات الغنية والمربون عشرات الآلاف من الدولارات على تربية كل منها، وعلى الرغم من أن أغنام ”لادوم“ كانت موجودة منذ حوالي نصف قرن، إلا أن المربين بدأوا في الاهتمام بهذه السلالة على مدار العشرين عاما الماضية.

ويعتبر السنغاليون ”لادوم“ رمزا للمكانة، ويعتبرها الجميع أكثر أهمية من السيارات أو المنازل أو الملابس باهظة الثمن.

وقال أبو كين، أحد مربي الأغنام، إن أغنام لادوم مفضلة كثيرا في السنغال، فهي جميلة ونادرة وهو ما يجعلها باهظة الثمن.

ويمتلك لاعب كرة السلة السنغالي غورغي ديانغ، الذي يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، قطيعا من لادوم، وكذلك المصارع الشهير يقيني، وهو أعظم مصارع سنغالي على مر العصور.

يُذكر أن سعر أغنام لادوم تجاوز 85 ألف دولار هذا العام، وهو ما يجعلها أغلى من سعر السيارة، وبالرغم من أنه يمكن امتلاك أنواع من السلالة بسعر يصل إلى 3000 دولار، إلا أن السلالة تعد باهظة الثمن بالنسبة لغالبية السنغاليين.