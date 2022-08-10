طارق الحبيب يتعرض لرد صادم بعد أن قال لمتابعيه "أهلكم ربوكم نص تربية"

تعرض استشاري الطب النفسي في السعودية الدكتور طارق الحبيب لغضب واسع وانتقادات لاذعة من متابعيه لا سيما من قبل النساء٫ بعد أن شاركهم مساحة صوتية انتقد فيها تربية الأمهات لأبنائهن.

وشارك استشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب أمس الثلاثاء مساحة صوتية عبر حسابه في ”تويتر“، وكان عنوانها: ”مشكلات الطفولة مع أ. د. طارق الحبيب“.

وقال الحبيب في المساحة: ”تقولوا أمهاتنا ربونا أحسن تربية.. كذابات.. أمهاتكم ربوكم نص تربية وأنتم كملتم النص الثاني الازين“، لتقاطعه بعدها إحدى المتابعات وتقول ”إذا كانت أمك أنت ما ربتك زين هذي مشكلتك ولا تعممها على الكل“.

ورد عليها الدكتور النفسي الحبيب مطالباً أن يكمل حديثه، قائلة له ”لا تكمل“.

وأكد الحبيب في وقت منفصل أنه خلال الأسبوعين المقبلين سيكون متفرغاً لتقديم الدورات والنصائح عبر مشاركته مختلف المساحات مع متابعيه على موقع التواصل ”تويتر“.

وكان قد شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هجومًا لاذعًا ضد استشاري الطب النفسي السعودي الدكتور طارق الحبيب في وقت سابق، واتهموه بالإساءة إلى الجيل الماضي، وجيل آبائهم، عقب انتقاده لأسلوب التربية سابقًا الذي كان يعتمده الآباء من ”سلطة وتحكم بأبنائهم“.

وجاءت التصريحات القديمة للدكتور السعودي البارز خلال لقائه عبر برنامج ”ليالي الكويت“ الذي يبثه تلفزيون الكويت الرسمي، حيث وجَّه انتقادات لاذعة للجيل الماضي، وأبدى عدم رضاه عن أسلوب تربيته.

وقال حينها الدكتور الحبيب ردًا على سؤال لمقدم البرنامج عن الجيل الماضي أو من أسماهم بـ ”جيل الطيبين“: ”الله لا يعيد جيلنا، ولا جيل آبائنا، ولا جيل الطيبين، كانوا يدوسون على عيالهم، ومقفلين عليهم، كنا في الحارة التي نعيش فيها عبارة عن مسجد، ومزرعة، وبيت الجيران، كانوا يعيشون السلطوية في علاقاتهم“.