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كيف احتفل الشيعة بيوم عاشوراء في السعودية؟‎‎
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2022 23:58 GMT
تاريخ التحديث: 10 أغسطس 2022 0:45 GMT

كيف احتفل الشيعة بيوم عاشوراء في السعودية؟‎‎

شهدت عدة مدن وبلدات سعودية يوم الثلاثاء، فعاليات وتجمعات حاشدة لإحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ترتبط بمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول محمد عليه

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المصدر: الرياض- إرم نيوز

شهدت عدة مدن وبلدات سعودية يوم الثلاثاء، فعاليات وتجمعات حاشدة لإحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ترتبط بمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام .

وفي محافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية، حيث يقيم غالبية أتباع المذهب الشيعي في السعودية، أقيمت مراسم المناسبة السنوية في عدد من الحسينيات بجانب مآتم هي عبارة عن مجالس كبيرة تقام في أماكن مفتوحة وتستوعب عدداً كبيراً ممن يحضرون الطقوس.

وحضرت العديد من الجهات الحكومية التي تشرف على تنظيم المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين عن الحسينيات والمآتم، حيث تواجدت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني بجانب رجال المرور الذين ينظمون الحركة الكبيرة للسيارات.

كما حضر رجال الأمن لتنظيم دخول المشاركين وخروجهم وضمان أمن الحاضرين المشاركين في الفعاليات العديدة التي اختتمت دون تسجيل أي حوادث أو هجمات كما جرى في بعض السنوات السابقة عندما شن متشددون هجمات دامية على المشاركين خلفت ضحايا، قبل أن يتم ضبطهم ومن ثم إعدامهم تنفيذاً لأحكام قضائية.

وبثت قناة ”الإخبارية“ التلفزيونية الحكومية ومحطات تلفزة أخرى بجانب الكثير من وسائل الإعلام المحلية العديد من التقارير المصورة عن إحياء المناسبة في أكبر بلدان الخليج العربي.

وأشاد منظمون لتلك الفعاليات، بجانب مشاركين فيها، وبينهم رجل الدين الشيعي، الشيخ منصور السلمان، وقصي الخنيزي الذي يشرف على مجلس عزاء خاص بالمناسبة، بجهود رجال الأمن وباقي الجهات الحكومية في تنظيم مراسم المناسبة.

وأشارت لمياء البراهيم، وهي طبيبة سعودية وكاتبة معروفة في المملكة، لحضور قناة ”الإخبارية“ الرسمية لتغطية مراسم عاشوراء، وقالت عبر تويتر ”موسم #عاشوراء في #القطيف تنقله كاميرا الإخبارية، للمعلومية الحكومة #السعودية منذ تأسيسها حفظت حرية الاعتقاد الديني لجميع مواطنيها مع حمايتهم من المتطرفين والإرهابيين وتحت سيادة الدولة والقانون. والجوالات ما قصرت بالنقل وتصحيح المفاهيم المغلوطة“.

وتتضمن فعاليات إحياء عاشوراء، إظهار الحزن من خلال ارتداء المشاركين من الجنسين، اللون الأسود، وترديد الأدعية، وإلقاء رجال الدين، الخطب، بجانب إعداد أطعمة خاصة بالمناسبة يتم توزيعها على الحاضرين.

وتوجت مراسم يوم الثلاثاء، فعاليات خاصة بعاشوراء تم تنظيمها في الأيام الماضية أيضاً، وتعد الأكبر بعد توقف لمدة عامين بسبب قيود التجمعات والتنقل التي فرضتها جائحة كورونا.

وينظم أتباع المذهب الشيعي في المملكة، مراسم إحياء عاشوراء كل عام بالتزامن مع فعاليات مماثلة تقام في باقي دول الخليج العربي.

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