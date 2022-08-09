كيف احتفل الشيعة بيوم عاشوراء في السعودية؟‎‎

شهدت عدة مدن وبلدات سعودية يوم الثلاثاء، فعاليات وتجمعات حاشدة لإحياء مراسم ذكرى عاشوراء التي ترتبط بمقتل الحسين بن علي بن أبي طالب، حفيد الرسول محمد عليه الصلاة والسلام .

وفي محافظة القطيف التابعة للمنطقة الشرقية، حيث يقيم غالبية أتباع المذهب الشيعي في السعودية، أقيمت مراسم المناسبة السنوية في عدد من الحسينيات بجانب مآتم هي عبارة عن مجالس كبيرة تقام في أماكن مفتوحة وتستوعب عدداً كبيراً ممن يحضرون الطقوس.

وحضرت العديد من الجهات الحكومية التي تشرف على تنظيم المناسبة بالتنسيق مع المسؤولين عن الحسينيات والمآتم، حيث تواجدت سيارات الإسعاف ورجال الدفاع المدني بجانب رجال المرور الذين ينظمون الحركة الكبيرة للسيارات.

كما حضر رجال الأمن لتنظيم دخول المشاركين وخروجهم وضمان أمن الحاضرين المشاركين في الفعاليات العديدة التي اختتمت دون تسجيل أي حوادث أو هجمات كما جرى في بعض السنوات السابقة عندما شن متشددون هجمات دامية على المشاركين خلفت ضحايا، قبل أن يتم ضبطهم ومن ثم إعدامهم تنفيذاً لأحكام قضائية.

وبثت قناة ”الإخبارية“ التلفزيونية الحكومية ومحطات تلفزة أخرى بجانب الكثير من وسائل الإعلام المحلية العديد من التقارير المصورة عن إحياء المناسبة في أكبر بلدان الخليج العربي.

وأشاد منظمون لتلك الفعاليات، بجانب مشاركين فيها، وبينهم رجل الدين الشيعي، الشيخ منصور السلمان، وقصي الخنيزي الذي يشرف على مجلس عزاء خاص بالمناسبة، بجهود رجال الأمن وباقي الجهات الحكومية في تنظيم مراسم المناسبة.

وأشارت لمياء البراهيم، وهي طبيبة سعودية وكاتبة معروفة في المملكة، لحضور قناة ”الإخبارية“ الرسمية لتغطية مراسم عاشوراء، وقالت عبر تويتر ”موسم #عاشوراء في #القطيف تنقله كاميرا الإخبارية، للمعلومية الحكومة #السعودية منذ تأسيسها حفظت حرية الاعتقاد الديني لجميع مواطنيها مع حمايتهم من المتطرفين والإرهابيين وتحت سيادة الدولة والقانون. والجوالات ما قصرت بالنقل وتصحيح المفاهيم المغلوطة“.

موسم #عاشوراء في #القطيف تنقله كاميرا @alekhbariyatv

للمعلومية الحكومة #السعودية منذ تأسيسها حفظت حرية الاعتقاد الديني لجميع مواطنيها مع حمايتهم من المتطرفين والارهابيين و تحت سيادة الدولة والقانون.

والجوالات ماقصرت بالنقل وتصحيح المفاهيم المغلوطةpic.twitter.com/8xF07iEunY — د.لمياء عبدالمحسن البراهيم (@DrLalibrahim) August 9, 2022

وتتضمن فعاليات إحياء عاشوراء، إظهار الحزن من خلال ارتداء المشاركين من الجنسين، اللون الأسود، وترديد الأدعية، وإلقاء رجال الدين، الخطب، بجانب إعداد أطعمة خاصة بالمناسبة يتم توزيعها على الحاضرين.

شكرا لكل الجهات الرسمية التي قامت بالتنظيم من جهات أمنية ودائرة الاوقاف والمواريث بمحافظة القطيف وبلدية القطيف وفروعها لانجاح موسم عاشورا وشكرا لكل أصحاب المآتم والخطباء الذين كانو على قدر المسؤولية@Alkhatti1961@qatif_mun@emara_sharqia@EasternEamana pic.twitter.com/bSdT6mOBle — Saleh Al_omair (@SalehAlomair13) August 9, 2022

وتوجت مراسم يوم الثلاثاء، فعاليات خاصة بعاشوراء تم تنظيمها في الأيام الماضية أيضاً، وتعد الأكبر بعد توقف لمدة عامين بسبب قيود التجمعات والتنقل التي فرضتها جائحة كورونا.

صور من مراسم #عاشوراء_القطيف

المواطنون #الشيعة يؤدون شعائرهم وسط حضور أمني ووعي إجتماعي . حرية المعتقد والحرية الدينية مكفولة للجميع

هنا مملكة الإنسانية في حِمى قيادة #خادم_الحرمين_الشريفين_الملك_سلمان و ولي عهده #محمد_بن_سلمان 🇸🇦 pic.twitter.com/5rRi7on5AP — ماجد بن أحمد السبع (@lmjaf123) August 2, 2022

وينظم أتباع المذهب الشيعي في المملكة، مراسم إحياء عاشوراء كل عام بالتزامن مع فعاليات مماثلة تقام في باقي دول الخليج العربي.