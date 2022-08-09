من هو رجل الأعمال السعودي محمد القحطاني الذي توفي في القاهرة؟

تصدر اسم رجل الأعمال السعودي، محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، محركات البحث اليوم الثلاثاء، بعد وفاته في القاهرة أثناء إلقاء كلمة له في أحد المؤتمرات.



ورغم المعلومات القليلة عنه على شبكة الإنترنت، إلا أنه حسب ما هو متوافر، فقد كان حتى وفاته رئيس مجلس إدارة مجموعة ”السلام“ القابضة.

والمجموعة تعمل في مجال العقارات والنفط والزراعة ولها العديد من المشاريع الإنشائية في الصين وهونغ كونغ وبلدان أخرى.

وفاة مؤثرة لرجل الأعمال السعودي #محمد_القحطاني خلال مؤتمر بالقاهرة#إرم_نيوز pic.twitter.com/p3Ebj4mPlA — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) August 9, 2022

وكان الراحل يقيم في دولة الإمارات، وأفادت تقارير إخبارية أنه تم منحة لقب سفير نوايا حسنة كمنصب شرفي.

والراحل كان مهتما أيضا في مجالات التنمية الاقتصادية إلى جانب دعمه المشاريع الثقافية في العديد من الدول العربية.

وكان ناشطون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو مصورا، يظهر لحظة وفاة رجل الأعمال السعودي خلال إلقاء كلمة له في العاصمة المصرية القاهرة.

وأظهر المقطع المتداول، القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له في المؤتمر العربي الأفريقي لمكافحة التزييف، في دار حرس الحدود في القاهرة مساء الإثنين.

وأثناء حديثه سقط على الأرض مغشيا عليه، بينما أفادت تقارير إخبارية أنه توفي لاحقا في المستشفى.

وقالت وسائل إعلام مصرية قد ”تم إلغاء فعاليات المؤتمر بعد وفاة القحطاني“.

من جهته، نعى ”أبو ناصر“ نجل رجل الأعمال السعودي، والده الراحل عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الابن إن عزاء والده سيكون في منطقة حايل في السعودية.