أفضل 5 طرق لصنع أبواب منزلية عازلة للصوت

تعد ضوضاء الصوت الخارجي من أبرز المشكلات التي يواجهها سكان المنازل، خاصة في المدن المزدحمة، إذ يمكن أن يسمعوها بوضوح، حتى لو أغلقوا النوافذ والأبواب الخارجية لمنازلهم.

وللتخلص من هذه المشكلة، يلجأ الكثيرون إلى استخدام مواد عازلة للصوت من الطلاءات والتصاميم الأخرى الممتصة للصوت في المساحات الداخلية من منازلهم.

ولكنهم قد ينسون أن الفجوات الجانبية لأبواب المنازل من المسببات الرئيسة التي تؤدي إلى تسرب الصوت من الخارج إلى المساحات الداخلية.

ويقدم موقع ”هاوس دايجيست“ لأخبار تصاميم المنازل العصرية، أفضل الطرق لجعل الأبواب المنزلية عازلة للصوت.

المطاط العازل للصوت

يمكن وضع مادة المطاط الصناعي العازل للصوت، ويسمى ”النيوبرين“، في محيط الباب.

وتنصح شركة ”تريدمارك ساونن بريفينغ“ الأمريكية لصناعة المواد العازلة للصوت، في حال كان يوجد قالب أسمنتي أو خزفي مصبوب حول حواف الباب، بإزالته أولًا، ووضع المطاط العازل للصوت مكانه.

كما تدعو إلى إضافة السدادات الصوتية لملء الفجوات والشقوق الصغيرة في الأبواب، للمزيد من الحماية من ضوضاء الصوت الخارجي بنسبة 15%.

أشرطة مانعة للتسرب

وهي من المواد الأكثر شيوعًا لعزل الأبواب المنزلية عن تسرب العوامل الخارجية إلى الداخل.

ويمكن تثبيت هذه الأشرطة اللاصقة على الأبواب المتآكلة للمنزل، لحماية مساحته الداخلية من الأصوات الخارجية والغبار والحشرات.

بطانة باب الثلاجة

تتمثل وظيفتها الأساسية في إحكام إغلاق أبواب أجهزة التبريد.

وتصنع من المطاط، وتستخدم بشكل أساس حول أبواب الثلاجات والمجمدات للحفاظ على تدفق الهواء البارد.

كما يمكن استخدامها على الأبواب المنزلية لتعزيز مقاومة العوامل الخارجية، والضوضاء الصوتية.

وذكرت شركة ”كونستيلشن بلوغ“ الأمريكية لخدمات الطاقة المنزلية أنه ”عند استخدام بطانة أبواب أجهزة التبريد في أبواب المنازل، فإنها تساعد في الحفاظ على درجة حرارة المنزل، وبالتالي تقليل استهلاك الطاقة في تشغيل أنظمة التدفئة والتبريد“.

نظام كنس أسفل الباب

يعد ضروريًا لسد الفجوة الموجودة أسفل العديد من الأبواب، لحماية المنزل من العناصر الخارجية، والمساعدة أيضًا في عزل الصوت.

ويبقى نظام الكنس فوق مستوى الأرض مباشرةً أثناء فتح الباب، لكنه ينخفض عند إغلاق الباب ليحكم إغلاقه ويعزل بذلك الصوت الخارجي عن المساحة الداخلية للمنزل.

بطانية عازلة للصوت

تصنع من الألياف الزجاجية، وتمتص الصوت جيدًا، وهي سهلة الإزالة والتركيب.

وفي هذه الطريقة يُوضع عدد من قطع شفط الهواء التي تعرف باسم ”خطافات شفط الفراغ“، على الجزء الخلفي من الباب، ثم تعلق البطانية العازلة للصوت عليها.