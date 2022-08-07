سبب انفصال كيم كارداشيان عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

انفصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن الممثل الكوميدي بيت ديفيدسون بعد تسعة أشهر من المواعدة، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وأوضح موقع إي! المتخصص نقلا عن مصدر مجهول أن كارداشيان وديفيدسون انفصلا هذا الأسبوع لأن جدوليهما المزدحمين ”جعلا من الصعب حقا الحفاظ على العلاقة“.

ونقل موقع ”بيج سيكس“ عن مصدر آخر أن فارق السن بين ديفيدسون ، 28 عامًا وكارداشيان ، 41 عامًا لعب دورًا رئيسيًا في قرار الانفصال.

وأوضح المصدر: ”بيت يبلغ من العمر 28 وكيم تبلغ من العمر 41 عامًا – إنهما في مكانين مختلفين تمامًا في الوقت الحالي … بيت عفوي تمامًا ومندفع ويريدها أن تسافر إلى نيويورك ، أو أينما كان في أية لحظة .. لكن كيم لديها أربعة أطفال وهذا ليس بهذه السهولة. إنها بحاجة إلى التركيز على الأطفال.“

وأضاف المصدر ان كارادشيان ”منهكة تماما من هذه العلاقة وغيرها من الامور التي تحدث في حياتها“.

والتقت المليارديرة كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون نجم البرنامج التلفزيوني الشهير ”ساترداي نايت لايف“ عام 2019 لكنهما لم يبدآ علاقة رومانسية إلا في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، على ما أوردت صحيفة ”لوس أنجليس تايمز“.

وظهر النجمان معا في العديد من المناسبات العامة مثل ”ميت غالا“ في نيويورك في أيار/مايو الذي ارتدت فيه كارداشيان فستان النجمة الراحلة مارلين مونرو الذي غنت وهي ترتديه ”هابي بيرثداي مستر بريزيدنت“ عام 1962 للرئيس الاميركي آنذاك جون إف كينيدي.

لكن العلاقة تخللتها فضائح من بينها مهاجمة زوج كارداشيان السابق كانييه ويست ديفيدسون على ”إنستغرام“.

وتطلّقت كيم كارداشيان وكانييه ويست في آذار/مارس ولديهما أربعة أطفال، فتاتان وصبيان.

وكان ذلك الطلاق الثالث لكارداشيان التي كانت متزوجة المنتج الموسيقي ديمون توماس بين عامي 2000 و2004 ولاعب كرة السلة كريس همفريز عام 2011، وفي زواج استمر 72 يوما فقط.