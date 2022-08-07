الأردن.. كويتي يعتلي مركبته ويرمي النقود في الشارع العام (فيديو)

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل السبت، مقطع فيديو يوثق قيام رجل باعتلاء سيارته ورمي النقود في الشارع العام.

وبحسب ما أوردته عدة صفحات على موقع فيسبوك، فإن الرجل كويتي الجنسية، وأقدم على فعلته الغريبة في الشارع الرئيسي بمدينة إربد ”شمال الأردن“ بالقرب من مدينة الحسن.

ويظهر المقطع المتداول كيف بدأ الرجل برمي النقود التي كانت تتطاير قبل سقوطها على الأرض، فيما توجه العديد من الشبان لالتقاط النقود، وسط حالة من الذهول.

وقوبل تصرف الرجل، بردود فعل غاضبة انتقدت ما أقدم عليه لما فيه من امتهان للكرامة، على حد تعبيرهم، مشيرين إلى أنه كان الأجدر به إن كان يحب التبرع بالمال أن يتوجه للجمعيات الخيرية أو إعطاء المال للمحتاجين بشكل مباشر.

وقال ياسر فريد في تعليقه على المقطع ”استخفاف وانتهاك واضح لكرامة وسمعة كل أردني حر وشريف ، يجب على الدولة معاقبته وطرده خارج البلاد .

بدك تساعد أو تعمل خير فيه ألف طريقه وطريقه بدون هذا التصرف اللامسؤول والطائش“.

فيما قال سليمان عمر “ يجب طرده من الاردن واتخاذ بحقه الإجراءات الازمه هاذي رساله محملها إهانة واستخفاف بحق الشعب الاردني“.

أما عادل السرحان فطالب بمحاسبة الرجل وتسفيره فورا قائلا: “ لازم يتحاسب بالاستهتاااار هذا وتسفيره على بلده مباشرة.. والحق على اللي عبروه وتنازلوا عن كرامتهم ويلموا مصاري من الارض“.

وأرجعت ريم محمود سبب إقبال بعض الشبان على الرجل للم المال من على الأرض، للوضع المعيشي الصعب قائلة: “ عند الجوووع والفقر تبطل الكرامه ناس كثيررر انتحرو بسبب الفقر وقلة الحيله قدام أولاده“.

وتعد هذه ثاني حادثة فريدة من نوعها يشهدها الأردن بغضون أيام، إذ سبقها حادثة ضبط شاب في مقتبل العمر وهو يسير عاريا وسط العاصمة عمان يوم الثلاثاء الماضي.

وقال شهود عيان، إن الشاب كان يسير عاريا في منطقة شارع مكة في منتصف النهار، حيث تشهد أغلب شوارع العاصمة في هذه الفترة أزمة سير خانقة، وهو ما سمح لكثيرين بالتقاط صور للشاب العاري ونشرها على مواقع التواصل.