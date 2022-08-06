4 طرق لتحقيق أقصى استفادة من سقف الثلاجة في المنازل

يعلو الغبار سقف الثلاجة في منازلنا في كثير من الأحيان، ونادراً ما يلجأ أفراد الأسرة للاستفادة من المساحة المتوفرة أعلى الثلاجة بأي شكل.

ولكن يؤكد خبراء التصميم الداخلي للمنازل على أن جميع أفراد الأسرة يمكنهم الاستفادة من مساحة سقف الثلاجة، بالعديد من الطرق والأوجه.

في المقابل، حذرت شركة ”هافاك بوز“ الأمريكية لأنظمة التدفئة والتبريد المنزلية، من ضرورة من تجنب استخدام هذه المساحة في تخزين العناصر المولدة للحرارة والأدوات التي يمكن أن تقع بسهولة خلف الثلاجة، لافتةً إلى أن كليهما من أسباب حدوث حريق في المنزل.

ودعت الشركة إلى ضرورة تجنب وضع الأدوات التي يزيد وزنها عن 45 رطلاً على مساحة السقف الخارجي من الثلاجة، لأن ذلك قد يتسبب في مشكلات غير محمودة العواقب.

وبحسب شركة ”هاوس دايجيست“ الأمريكية والمختصة بتصاميم المنازل، يمكن تحقيق أقصى استفادة من المساحة الموجودة أعلى الثلاجة، من خلال 4 طرق وهي:

تخزين الطعام

يمكن استخدام مساحة سقف الثلاجة لتخزين الحبوب والأطعمة المجففة والمواد الغذائية الأخرى غير القابلة للتلف.

وتعتبر الفواكه والخضروات العناصر المثالية لوضعها في سلال فوق الثلاجة، للوصول إليها بسهولة، والتقليل من المساحة المطلوبة في المطبخ.

تخزين العناصر الأقل استخدامًا

تتضمن وضع أطباق وأواني وكتب الطبخ وأدوات تنظيف المطبخ بطريقة منظمة في رفوف صغيرة على سجادة مطاطية مقاومة للحرارة، مع إبقائها متباعدة قليلاً، حتى لا تلتصق ببعضها البعض وقد يؤدي ذلك إلى احتمال تكسرها، وخاصة عند فتح باب الثلاجة وإغلاقه.

ووفق شركة ”هونكر“ الأمريكية للأدوات المنزلية، فإن هذه السجادة المطاطية تحمي الثلاجة من ارتفاع درجة حرارتها.

مساحة للتزيين

من خلال إضافة قطع من التصاميم الفنية المنزلية المنخفضة التكلفة والتي تناسب أي مساحة بالمنزل، وتتضمن ببعض النباتات المنزلية الاصطناعية أو الطبيعية.

وتضفي النباتات الاصطناعية مشهداً جمالياً ولا تحتاج إلى العناية.

بينما تحتاج بعض النباتات الطبيعية إلى الري يوميًا، والوصول إلى ضوء الشمس، إلا أنها توفر العديد من الفوائد.

ووفق متجر ”سوانسونز نيرسير“ الأمريكي لتنسيق الحدائق، يمكن للنباتات الطبيعية المنزلية تحسين جودة الهواء ومزاج السكان.

مخزن سري

يمكن تحويل المساحة الموجودة أعلى الثلاجة إلى مخزن سري، من خلال وضع غطاء كبير يغطي أي جوانب مفتوحة وإخفاء بداخله أدوات صغيرة الحجم يرغب سكان المنزل بإخفائها مثل هدية مفاجئة.

وأجرت شركة ”نايبور“ الأمريكية والمختصة بتسهيل تأجير المنازل، بحثاً مسحياً على ألف أمريكي، حول مدى نجاح استخدام المساحة العليا للثلاجة لإخفاء هدايا عيد الميلاد.

وأظهرت النتائج أن حوالي 50٪ من الآباء في عينة البحث نجحوا في إخفاء هداياهم عن أطفالهم باستخدام هذه المساحة.

بينما فشل 50٪ في إخفاء هداياهم بشكل واضح في المساحة العليا للثلاجة.