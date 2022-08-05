مروة راتب: "شهاب ملح إنستغرام" يستأجر سيدة ويدّعي أنها جدته

اتهمت النجمة السورية المقيمة في الإمارات مروة راتب المشهور الإيراني شهاب ملح إنستغرام بالاحتيال؛ بسبب استئجاره لسيدة وادعى أنها جدته، مشيرة إلى أن ”كل حياته كذب وخداع“.

ورفضت مروة راتب الاعتذار الذي قدمه لها ”شهاب ملح إنستغرام“، بمناسبة عيد ميلاده الـ 21، معتبرة أنه غير صادق، ولو كان صادقا ستقبل اعتذاره.

وأشارت مروة راتب خلال فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على سناب شات إلى أن الجميع يصفونها بالقاسية بسبب رفضها اعتذار شهاب ملح إنستغرام، مضيفة: ”أي اعتذار هذا اللي يقول إنت كبر أمي!! أنا الفرق بيني وبينه 7 أو 8 سنين!!“.

وأضافت مروة راتب: ”شنو الاعتذار اللي فيه سخافة واستهتار؟ أنا قايلة مليون مرة من قبل لو كان الاعتذار صادق وأنا فعلا جدامنا هالإنسان اتغير للأحسن سأسامحه والله يغفر ذنوبه“.

وتابعت: ”في الأخير هذه السيدة اللي يقول إنها جدته وهي ما جدته، جايبين واحدة مستأجرة علشان تمثل إنها جدته، هذا الشخص أتوقع منه كل شيء“.

ورد ”ملح إنستغرام“ على تصريحات مروة راتب خلال فيديوهات نشرها عبر خاصية الستوري على حسابه الشخصي على إنستغرام، معربا عن غضبه من هذه التصريحات، مؤكدا أن السيدة التي تظهر معه في الفيديوهات هي جدته، ومستعد لإظهار الوثائق التي تثبت ذلك.

وكان ”شهاب ملح إنستغرام“، قد قرر في وقت سابق فتح صفحة جديدة مع المشهورة السورية مروة راتب، بعد خلافات طويلة بينهما، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الـ21.

ونشر ”شهاب ملح إنستغرام“ مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ قال فيه: ”بما إني صرت 21 سنة رسميا.. رجال قانونيا.. هذا السن القانوني، ما بدي أبلش هالسنة الرجولية بزعل، ما أبي أضايقك أكتر من جديد، وما أبي تضايقيني أكتر من جديد، وقلت أبلش معكي سنة جديدة بكل حب وحنية“.

واحتفل شهاب ملح إنستغرام الأربعاء بعيد ميلاده الـ21، حيث تلقى العديد من المباركات من فنانين مشاهير، وثقها خلال خاصية ”الاستوري“ عبر حسابه الشخصي على إنستغرام.