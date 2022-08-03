سائق مصري ينهي حياة زوجته بطريقة مروعة

دفع شك سائق مصري في سلوك زوجته، اليوم الأربعاء، للإقدام على إنهاء حياتها بعدما شنقها خنقاً بحبل داخل مسكن الزوجية في محافظة القليوبية المصرية.

وتلقت السلطات الأمنية في محافظة القليوبية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها في منطقة أبو زعبل.

وكشفت السلطات أنه عقب انتقال رجال المباحث لمكان الجريمة وبالمعاينة والفحص تبين وجود جثة لسيدة تبلغ من العمر 20 عاما، ربة منزل، مقيمة في منطقة أبو زعبل دائرة المركز، بمحل سكنها.

وبتكثيف التحريات تبين قيام زوجها البالغ من العمر 24 عاما، ويعمل سائقا، بالتخلص منها باستخدام حبل لفه حول رقبتها حتى فارقت الحياة.

وبحسب سلطات الأمن في محافظة القليوبية المصرية، اعترف الزوج في أقواله أمام المباحث بارتكاب الجريمة، مبرراً ذلك بأنها “خانته بعدما تلقى على هاتفه العديد من الرسائل والصور التي تبين خيانتها له”.

وقال الزوج في أقواله خلال استجواب مباحث قسم شرطة الخانكة في المحافظة المصرية إنه عقب تلقيه الرسائل التي توضح ”خيانة زوجته له“، بحسب قوله، توجه إلى المنزل وواجهها بتلك الرسائل والصور التي تجمعها بشخص آخر.

وأضاف أنه عقب مواجهته لها، “لم تتقبل تلك المواجهة لتحدث بينهما مشادة كلامية، استخدم خلالها حبلا ولفه حول رقبتها وظل ضاغطا عليه حتى فارقت الحياة“.

وبحسب سلطات الأمن، لم يهرب الزوج الجاني عقب الجريمة، بل ظل مكانه داخل مسكن الزوجية محل الجريمة حتى وصول الشرطة التي ضبطته.

بدورها، حولت مباحث الخانكة المتهم إلى النيابة العامة تمهيدا للتحقيق معه، وذلك بعدما نقلت جثة الزوجة المجني عليها إلى مشرحة مستشفى دار الصحة النفسية بالخانكة في محافظة القليوبية المصرية تحت تصرف النيابة.