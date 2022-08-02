أمريكية تحطم الرقم القياسي العالمي بأطول أظافر على الإطلاق

أصبحت الأمريكية، ديانا أرمسترونغ، رسميًا صاحبة أطول أظافر أصابع في العالم، متخطية الرقم القياسي العالمي السابق.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، حطمت أرمسترونغ، البالغة من العمر 63 عامًا، الرقم القياسي لأطول أظافر أصابع في العالم، بعد أن عجزت عن قص أظافرها بعد مأساة عائلية مفجعة.

ويصل طول أظافر ”ديانا“ حوالي 42 قدمًا و 10.4 بوصات، بزيادة كبيرة عن اللقب الأخير الذي حققته الأمريكية ”آيانا ويليامز“ والتي بلغ طول أظافرها 24 قدمًا.

وتجد ”ديانا“ صعوبة بالغة في أداء المهام اليومية الأساسية، مثل: القيادة، واستخدام الحمام، وإغلاق سحاب ملابسها.

وذكرت ”ديانا“ أنها لم تتمكن من زيارة صالون التجميل لتقليم أظافرها، مشيرة إلى أن العناية بأظافرها شأن عائلي، حيث يساعدها أحفادها في العناية بها، ويستغرق الأمر ما بين 5 إلى 10 ساعات لتقليم ظفر واحد فقط.

وكشفت ”ديانا“ أيضًا أنها أصبحت غير قادرة على تقليم أظافرها بعد وفاة ابنتها المأساوية التي توفيت، في العام 1997، عن عمر يناهز 16 عامًا.

وعلى الجانب الأخر، قال رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن الإنجاز الذي حققته ”ديانا“ في فئة الأرقام القياسية المفضلة لديه على الإطلاق.

ويعد الرقم القياسي العالمي الذي حققته ”ديانا“ الرقم الأكبر على الإطلاق لأطول أظافر أصابع في العالم، حيث حطمت الرقم الذي حققته ”لي ريدموند“ صاحبة لقب أطول أظافر يد على الإطلاق لأنثى، والتي وصل طولها إلى 28 قدمًا و4.5 بوصات.

كما حصلت ريدموند على اللقب، في 23 فبراير 2008، ولكنها تعرضت لحادث سيارة، في أوائل العام 2009، وعلى إثره تعرضت جميع أظافرها للكسر، وفقدت اللقب.

وقبل ديانا أرمسترونغ، كان آخر حامل للأرقام القياسية ”إيانا ويليامز“ التي امتلكت أظافر بطول 24 قدمًا و0.7 بوصة، وبعد أن أمضت 28 عامًا في تربية أظافرها، اتخذت قرارًا بقصها في مارس 2021.