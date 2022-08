من هو الداعية السعودي البارز صالح بن حميد؟

حظي الداعية السعودي صالح بن حميد خلال الساعات الماضية، بإشادات واسعة على موقع تويتر ردا على انتقادات من قبل مدونين إسرائيليين، بعد أن تم تداول مقطع فيديو لخطبة جمعة في المسجد الحرام ينتقد فيها ”اليهود الغاصبين“ في إشارة لإسرائيل.

والشيخ الذي وجد عددا كبيرا جدا من المدافعين عنه وعن مكانته العلمية والدينية في السعودية والعديد من دول العالم العربي والإسلامي، أحد الشخصيات الدينية البارزة من خلال مرتبته العلمية والمناصب التي يتقلدها في المؤسسات الدينية في المملكة.

ونشر حساب مؤسسة الحرمين الشريفين الإعلامية، على تويتر بيانا أدان فيه ”الحملة التي استهدفت على الإنترنت الإمام الكريم وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح الحميد لتحدثه ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في خطبته التي ألقاها يوم الجمعة الماضي“.

Statement by Haramain Sharifain:

“We condemn the online targeted campaign against the Honourable Imam and Khateeb of Masjid Al Haram, Sheikh Saleh Al Humaid for condemning the Israeli Occupation over Palestine in his Sermon delivered on last Friday”#كلنا_الشيخ_بن_حميد pic.twitter.com/D6t2fhbWPT

— Haramain Sharifain (@hsharifain) August 2, 2022