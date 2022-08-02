من هو الداعية السعودي البارز صالح بن حميد؟

حظي الداعية السعودي صالح بن حميد خلال الساعات الماضية، بإشادات واسعة على موقع تويتر ردا على انتقادات من قبل مدونين إسرائيليين، بعد أن تم تداول مقطع فيديو لخطبة جمعة في المسجد الحرام ينتقد فيها ”اليهود الغاصبين“ في إشارة لإسرائيل.

والشيخ الذي وجد عددا كبيرا جدا من المدافعين عنه وعن مكانته العلمية والدينية في السعودية والعديد من دول العالم العربي والإسلامي، أحد الشخصيات الدينية البارزة من خلال مرتبته العلمية والمناصب التي يتقلدها في المؤسسات الدينية في المملكة.

ونشر حساب مؤسسة الحرمين الشريفين الإعلامية، على تويتر بيانا أدان فيه ”الحملة التي استهدفت على الإنترنت الإمام الكريم وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح الحميد لتحدثه ضد الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين في خطبته التي ألقاها يوم الجمعة الماضي“.

Statement by Haramain Sharifain: “We condemn the online targeted campaign against the Honourable Imam and Khateeb of Masjid Al Haram, Sheikh Saleh Al Humaid for condemning the Israeli Occupation over Palestine in his Sermon delivered on last Friday”#كلنا_الشيخ_بن_حميد pic.twitter.com/D6t2fhbWPT — Haramain Sharifain (@hsharifain) August 2, 2022

ولد الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد في مدينة بريدة بمنطقة القصيم العام 1950، وتدرج في مراحل الدراسة لحين حصوله على البكالوريوس في الشريعة والماجستير في الفقه وأصوله والدكتوراه في شريعة الفقه وأصوله في مكة المكرمة التي درس فيها حتى المرحلة الثانوية وباتت مكان إقامته الدائم.

وعلى صعيد الحياة الشخصية، فالشيخ بن حميد متزوج ولديه سبعة أولاد.

تتضمن حياته المهنية محطات عديدة بينها عمله معيدًا ومحاضرًا وأستاذًا مساعدًا ومدرسًا ومن ثم مشرفًا على الرسائل العلمية ومناقشتها في كلية الشريعة في جامعة أم القرى العريقة.

كما شغل منصب رئيس قسم الاقتصاد الإسلامي في جامعة أم القرى ذاتها، قبل أن يصبح عميدًا لكلية الشريعة في جامعة أم القرى.

بجانب تدرجه في مناصب التعليم الجامعي، شغل الشيخ بن حميد منصب نائب الرئيس لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ومدير مركز الدراسات العليا الإسلامية.

كما أن الشيخ بن حميد عضو في مجلس الشورى منذ نحو ثلاثة عقود، وعضو في هيئة كبار العلماء منذ نحو عقدين، وهي أرفع مؤسسة دينية رسمية في المملكة.

ومن أبرز المناصب الرسمية التي يشغلها بن حميد، تعيينه مستشارًا في الديوان الملكي بمرتبة وزير منذ 2012.

ويعتبر قرار تعيينه مدرسًا ومفتيًا بالمسجد الحرام من أهم المحطات في حياته المهنية بالنظر لمكانة الحرم المكي في نفوس المسلمين.

كما أن الشيخ بن حميد عضو في المجلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العالم الإسلامي، وعضو في اللجنة الشرعية بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

يورد الشيخ بن حميد في موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، جانبًا من المؤتمرات والندوات التي شارك فيها، وبينها مشاركات في المؤتمرات العلمية والعالمية سواء ما كان منها عن طريق المسجد الحرام وشؤونه، أو ما كان عن طريق جامعة أم القرى أو الدعوات الخاصة، وقد حضر مؤتمرات علمية في القاهرة والرباط ولندن وأمريكا في عدة ولايات وفي باكستان وماليزيا وجنوب أفريقيا.

وتضم قائمة المؤلفات والبحوث المدونة باسمه، عناوين عديدة منها، ”وضع الحرج في الشريعة الإسلامية ضوابطه وتحقيقاته“، و“من خطب المسجد الحرام توجيهات وذكرى (جزءان)“ و ”أدب الخلاف- العربية – اللغة الأردية“، و“تلبيس مردود في طريق العزة –العربية- الأسبانية- الصومالية“.

كما تضم المؤلفات ”أحداث ومواقف في طريق العزة“، و“البيت السعيد وخلاف الزوجين“، و“القدوة ومبادئ ونماذج“، و“مفهوم الحكمة في الدعوة“، و“التوجيه غير المباشر في التربية وتغير السلوك“، و“ضابط المثلي والقيمي عند الفقهاء- تحت الطبع“، و“نظرة تأصيلية في الخلاف بين أهل العلم“.