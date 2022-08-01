النساء أكثر احترافية من الرجال في التعامل مع السيارات الذكية

أكدت دراسة جديدة، أن النساء قادرات على التحكم بشكل أفضل مع أوضاع القيادة الذاتية للسيارات الذكية مقارنة بالرجال.

وقالت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة نيوكاسل الإنجليزية، إن ”سائقات السيارات يستطعن استعادة التحكم والتدخل بشكل سريع أفضل من الرجال، في المواقف الصعبة التي تتطلب تدخلًا بشريًا يقطع تحكم السيارة في القيادة“.

وأوضحت أن ”السيارات ذاتية القيادة قد يحتاج مطوروها إلى إعادة نظر في إعدادات التحكم، بحيث يتم إنشاء أوضاع للإعدادات تتوافق مع إمكانية كلا الجنسين، الرجال والنساء، وتناسب قدراتهم على التحكم وسرعة ردود الفعل“.

وأشارت إلى أنه ”من بين الإعدادات الواجب توافرها داخل أنظمة القيادة للسيارات الذكية، إظهار التحذيرات للرجال بشكل مبكر، بحيث يتم التدخل في الوقت المناسب، وذلك يتناسب مع ردود أفعالهم الأبطأ من السيدات“.

وتضمنت الدراسة عينة بحثية تتكون من 44 رجلا و33 سيدة من سائقي السيارات، حسبما أوردت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وقام الباحثون بوضع كل منهم خلف عجلة قيادة داخل تجربة محاكاة لقيادة سيارة ذاتية القيادة تقوم على نظام آلي من الدرجة الثالثة، وهو نفس المستوى المتوفر في معظم السيارات الذكية حاليا.

واعتمدت التجربة على جعل عينة البحث تقوم بقراءة نص على شاشة جهاز آيباد، خلال جلوسهم خلف عجلة القيادة، وتشغيل نظام القيادة الذاتية.

ثم يقوم النظام بتنبيههم إلى وجود عائق في طريقهم يتمثل في سيارة متوقفة تقطع الطريق، ويطالبهم بتولي القيادة، مع استمرار السيارة في حركتها بسرعتها الحالية.

وبعد التنبيه، سيكون أمام سائق أو سائقة السيارة حوالي 20 ثانية للتصرف، وتولي القيادة والابتعاد بشكل سريع عن العائق، لمتابعة السير بشكل آمن.

واشتملت الدراسة على ”محاكاة لمختلف الأحوال الجوية التي من الممكن أن يمر بها سائق السيارة، فتمت تجربة المحاكاة خلال أجواء صافية وممطرة ومع هطول ثلوج وكذلك مع الضباب الثقيل“.

وخرجت الدراسة بنتائج تؤكد أن السيدات يتمكنّ من التفاعل مع السيارات ذاتية القيادة والتحكم بها بشكل أكثر حكمة وأمانا من الرجال.

وأوضحت أن ”السيدات قمن باستعادة القيادة فور انطلاق التنبيه خلال 2.45 ثانية، بينما معدل الرجال كان 2.63 ثانية“.

”كما نجحت السيدات في تحويل مسار السيارة عن استقامتها بمعدل 8.13 درجة، مقابل 8.93 درجة للرجال عند محاولة إبعادها عن العائق“.

أما عن سلوك تولي القيادة بحذر مع إدراك الظروف والمتغيرات المحيطة بالسيارة، فقد جاءت السيدات بسلوكيات متهورة في تولي القيادة خلال 17 حالة، مقابل 23 حالة للرجال.