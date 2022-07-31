إحداها بدولة عربية.. بنايات حول العالم تدهش الزوار بغرابتها

من المعروف أنه يتم بناء المنازل على الأسطح المستوية على الأرض أو شبه المستوية، ولكن لا عجب أن يتم وضع لمسة مبدعة وفريدة عند تصميم المباني، وهو ما جعل بعض المباني حول العالم تبنى بطريقة غريبة.

ورصد موقع ”ذا ترافيل“ مجموعة من أغرب المنازل والمباني حول العالم التي قد تصيبك بالدهشة عند رؤيتها:

منزل نهر ”درينا“

يشبه هذا المنزل الخشبي المقصورة وتم بناؤه على صخرة في منتصف نهر درينا، بالقرب من مدينة ”باجينا باشتا“ في غرب صربيا.

وتم بناء المبنى الأصلي في عام 1968 من قبل مجموعة من السياح الذين احتاجوا إلى مأوى آنذاك، وحتى عام 2019، دمر المبنى 7 مرات جراء ارتفاع منسوب المياه في النهر، وتم بناء الهيكل الحالي في عام 2011، وأصبح من أشهر مناطق الجذب السياحي في صربيا.

الدير المعلق

تم بناء ”الدير المعلق“ على منحدر جبلي بالقرب من جبل هينج في مقاطعة هونيوان في الصين، بشكل فريد وخطير، إذ إن العديد من أجزاء الدير تقع بشكل غير مستقر على منحدرات الجبل.

يعتبر هذا ”المعبد“ من الأماكن السياحية التي يتردد عليها الأشخاص وهو الوحيد المخصص لثلاث ديانات، هي: البوذية، والطاوية، والكونفوشيوسية.

منزل الشجرة ”سيدار كريك“

يقع منزل الشجرة في غابة ”آشفورد“ في العاصمة الأمريكية واشنطن، ويقدم المنزل إطلالة لا مثيل لها على الغابات المورقة المحيطة والجبال القريبة، حيث يستمتع الزوار بالمناظر الخلابة المريحة مع منطقة جلوس واسعة.

برج بوابة العاصمة

يعتبر برج ”بوابة العاصمة“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ‏ناطحة سحاب مائلة مصممة بإبداع هندسي ومعماري مذهل.

ويبلغ ارتفاع المبنى أكثر من 160 مترًا ويضم 35 طابقا، ويكمن تفرد المبنى في ميله البالغ 18 درجة؛ ما يجعله يبدو وكأنه هيكل منهار، على الرغم من أنه قائم منذ عام 2011.

دير ميتيورا

يعتبر ”ميتيورا“ أحد أكبر وأهم الأديرة في اليونان، ولعل ما يميزه هو عملية البناء على صخور عمودية عملاقة ترتفع لـ 500 متر فوق سطح الأرض في الحافة الشمالية من سهل ”ثيسالي“ قرب نهر وجبال ”بيندوس“، وسط اليونان.

ويعد ”ميتيورا“ واحدة من الوجهات السياحية الشعبية في اليونان، بسبب الميزات الفريدة لمبنى الدير والمناظر الطبيعية الصخرية في المنطقة.

قلعة ”ليختنشتاين“

تعد قلعة ”ليختنشتاين“ من أهم مناطق الجذب السياحي في جنوب ألمانيا، وهي من المباني الرائعة التي بنيت على قمم الجبال، وتقع تلك القلعة على حافة جبال ”الألب“ على ارتفاع 817 مترًا وتطل على وادٍ ”مورِق“.

منزل ”ذا بول“

يعتبر منزل ”ذا بول“ أو منزل القطب أعجوبة معمارية فريدة من نوعها، ويقع على شاطئ البحر في أستراليا، يرتفع هذا المنزل 40 مترًا فوق الشاطئ ويقدم مناظر مذهلة للمحيط والخط الساحلي الرملي.

برجا بوابة أوروبا

يعتبر برجا ”بوابة أوروبا“ أو برجا ”بويرتا دي يوروبا“، برجين توأمين يقعان في العاصمة الإسبانية مدريد ويتميزان بهندسة معمارية فريدة.

يرتفع البرجان 115 مترًا عن الأرض وبانحناء 15 درجة تجاه بعضهما، ويعدّ كل منهما أحد أطول الأبراج المائلة في العالم وبنيا في عام 1996؛ ما يجعلهما أول ناطحتي سحاب مائلتين في العالم.

منزل روبرت برونو الفولاذي

ربما يكون هذا أغرب منزل يمكن مشاهدته، بني هذا المنزل منذ أكثر من عقدين من قبل نحات يدعى روبرت برونو، وبالإضافة إلى طبيعته المعمارية الفريدة، فإن خصوصية المبنى التي تتحدى الجاذبية تجعله فريدًا من نوعه.

المنازل المعلقة

تعد المنازل المعلقة في منطقة ”كوينكا“ الإسبانية، ”هياكل غير مستقرة“، حيث تبدو المنازل خطرة ومروعة، نظرا لأن العديد منها يتكون من طابقين أو أكثر، بينما يصل ارتفاع بعضها إلى 8 طوابق، وكانت تلك المنازل شائعة في القرن الـ15، ولكن يوجد القليل منها حاليا.