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منوعات

الكويت.. ضبط عدد من الشباب تورطوا بمشاجرة في مجمع في محافظة الأحمدي
تاريخ النشر: 30 يوليو 2022 19:16 GMT
تاريخ التحديث: 30 يوليو 2022 19:55 GMT

الكويت.. ضبط عدد من الشباب تورطوا بمشاجرة في مجمع في محافظة الأحمدي

ضبطت الشرطة الكويتية عددا من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو وهم يتشاجرون في أحد المجمعات التجارية في منطقة ضمن محافظة الأحمدي. الاعلام الامني: تمكنت قوة مديرية امن

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المصدر: إرم نيوز

ضبطت الشرطة الكويتية عددا من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو وهم يتشاجرون في أحد المجمعات التجارية في منطقة ضمن محافظة الأحمدي.

وحسب صفحة وزارة الداخلية الكويتية على ”تويتر“ فقد ضبطت قوة من مديرية أمن محافظة الأحمدي اليوم السبت، عددا من الأشخاص شاركو بمشاجرة في أحد المجمعات التجارية وقد تمت إحالتهم إلى إدارة الأحداث وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

 

وأظهر الفيديو تبادل عدد كبير من الفتيان والشباب اللكمات، بينما استخدم بعضهم الأحذية والعقال، وقاموا بالضرب بها خلال المشاجرة.
وانقسمت المشاجرة إلى مجموعتين، تضم كل مجموعة أكثر من 5 أشخاص، وقاموا بالاعتداء على بعضهم بغضا، حيث ظهر أفراد المجموعة الأولى وهم يتبادلون الضرب بالأحذية والعقال.
وفي المجموعة الثانية، أسقط أحد أطراف المشاجرة، آخر على الأرض وقام بالاعتداء عليه، بينما تبادل البقية اللكمات، حسبما أظهر الفيديو.
ولم تذكر التقارير الدوافع التي أدت إلى وقوع هذا الشجار في مكان عام.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو وثق مشاجرة عنيفة داخل مجمع الكوت في دولة الكويت، استخدم فيها الأحذية والعقال واللكمات بين مجموعة من الشباب.

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