الكويت.. ضبط عدد من الشباب تورطوا بمشاجرة في مجمع في محافظة الأحمدي

ضبطت الشرطة الكويتية عددا من الأشخاص ظهروا بمقطع فيديو وهم يتشاجرون في أحد المجمعات التجارية في منطقة ضمن محافظة الأحمدي.
الاعلام الامني:
تمكنت قوة مديرية امن محافظة الأحمدي من ضبط عدد من الاشخاص ظهروا بمقطع فيديو لمشاجرة بأحد المجمعات التجارية في المنطقة.. هذا وقد تم إحالتهم إلى ادارة الاحداث وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. pic.twitter.com/kpHhDYOzzH
— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 30, 2022
وحسب صفحة وزارة الداخلية الكويتية على ”تويتر“ فقد ضبطت قوة من مديرية أمن محافظة الأحمدي اليوم السبت، عددا من الأشخاص شاركو بمشاجرة في أحد المجمعات التجارية وقد تمت إحالتهم إلى إدارة الأحداث وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
هوشة شبابية في مجمع الكوت pic.twitter.com/urf23Yqqv2
— ترند (@Trendnews) July 30, 2022
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو وثق مشاجرة عنيفة داخل مجمع الكوت في دولة الكويت، استخدم فيها الأحذية والعقال واللكمات بين مجموعة من الشباب.