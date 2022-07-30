التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في يانصيب ميغا ميليونز بأمريكا بيعت في إيلينوي‎‎

قال منظمو جائزة اليانصيب في الولايات المتحدة، اليوم السبت، إن التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى في يانصيب ميغا ميليونز والتي تبلغ قيمتها 1.28 مليار دولار بيعت في ولاية إيلينوي، وتعد تلك ثاني أكبر جائزة يانصيب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقالت بات ماكدونالد مديرة اليانصيب بأوهايو في بيان: ”أهنئ يانصيب إيلينوي على بيع التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى البالغة 1.28 مليار دولار.

”نتوق لمعرفة الفائز ونتطلع إلى تهنئته قريبا“.

ولم يوضح البيان المدينة التي بيعت فيها التذكرة بولاية إيلينوي. ويبلغ ثمن التذكرة دولارين فقط.

وتعد تلك ثاني أكبر جائزة كبرى في تاريخ اليانصيب الممتد لعشرين عاما. وبلغت قيمة أكبر جائزة 1.537 مليار دولار وكان الفائز بها من ولاية ساوث كارولاينا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وجرى أحدث سحب للجائزة الكبرى في يانصيب ميغا ميليونز في 45 ولاية والعاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأمريكية.

ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى، وقال موقع ميغا ميليونيز الإلكتروني إنه سيكون أمام الفائز خياران: إما الحصول على المبلغ دفعة واحدة، أو حصوله على الجائزة على دفعات سنوية على مدار 30 عاما. ويختار معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة، وفي هذه الحالة تخصم منه فاتورة ضريبية ضخمة.

ويبقى نصف عائدات بيع كل تذكرة من تذاكر ميغا ميليونز في الولاية التي تم فيها بيع التذكرة، حيث تدعم الأموال المستفيدين من اليانصيب مثل التعليم ومعاشات موظفي الحكومة وعمولات بائعي التجزئة.