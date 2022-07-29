تأكيد أول حالة وفاة بسبب جدري القردة خارج أوروبا في هذا البلد

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن مدريد أبلغت اليوم الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة، في أول حالة وفاة معروفة في أوروبا والثانية خارج إفريقيا في حالة التفشي الحالي.

وكانت البرازيل قد أبلغت في وقت سابق من اليوم الجمعة عن أول حالة وفاة مرتبطة بجدري القردة خارج القارة الأفريقية في موجة التفشي الحالية.

وقالت وزارة الصحة الإسبانية في أحدث تقرير لها إنه تم تأكيد 4298 حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

وأضافت أنه من بين 3750 مريضا لديها معلومات عنهم، تم نقل 120 إلى المستشفى، أي ما يمثل 3.2%، وتوفي شخص واحد.

ولم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت مؤخراً مرض جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، تيدروس غيبريسوس، إن إعلان حالة الطوارئ سيساعد في تسريع تطوير اللقاحات وتنفيذ الإجراءات للحد من انتشار الفيروس.

وأضاف في حديث صحفي أن جدري القرود انتشر بسرعة، مشيرا إلى أن هذا الفيروس، الذي لا يهدد الحياة في العادة، ينتشر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق.