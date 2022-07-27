مصر.. رئيس "برلمانية النور" يطالب بمنع الإعلانات "المسيئة" على يوتيوب

تقدَّم النائب أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور السلفي في مصر، بسؤال لرئيس مجلس النواب موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن الوقوف على ما تعتزمه الحكومة من إجراءات بشأن الإعلانات التجارية، التي تطلقها منصة يوتيوب.

وقال خير الله في سؤاله: إن الإعلانات التجارية التي تطلقها منصة يوتيوب تشكل خطرًا داهمًا على القيم الدينية والأخلاقية، لما تحتويه من إعلانات سيئة شديدة السوء، وتحمل عبارات وألفاظًا وصورًا، محرمة في شريعتنا الغراء، ممجوجة مجتمعيًا، وتمثل تهديدًا للأمن القومي القيمي والأخلاقي“.

وأشار إلى أن هذه الإعلانات تشكل انتهاكًا للفضاء المعلوماتي المصري وقيم مجتمعه قاطبة، الذي نص الدستور على تكليف الدولة بأجهزتها المختلفة، بحمايته وحفظه، وفقًا لنص المادة 31 من الدستور، والتي تنص على أن“ أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساس من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليه، على النحو الذي ينظمه القانون“.

وتابع خير الله: ”ولما كانت منصة يوتيوب، ليست تحت إدارة الحكومة المصرية، إلا أن الدستور ألزم مؤسسات الدولة باتخاذ تدابير لحفظ أمن الدولة المعلوماتي، والتي يمكن أن تتم بقيام الجهات المعنية المصرية، بمخاطبة الجهات المسؤولة عن تلك المنصة، لمنع تلك الإعلانات، وإلا فدراسة مدى القدرات الوطنية على حجب هذه المنصة، حفاظًا على الأمن القيمي والأخلاقي للمجتمع المصري، على اختلاف طوائفه وفئاته، وأسوة بدول إسلامية شقيقة اتخذت تلك الخطوة، ولاقت استجابة من منصة يوتيوب“.