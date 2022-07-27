عُمان.. مصادرة منتجات أطفال ترمز إلى "المثلية"

صادرت السلطات العُمانية، اليوم الأربعاء، منتجات مخصصة للأطفال، من محال تجارية، بسبب تضمنها شعارات وألوانا ترمز إلى ”المثلية الجنسية“.

وشملت السلع المصادرة ”دفاتر وحقائب وطائرات ورقية“، حسب ما ذكرت هيئة حماية المستهلك في بيان عبر صفحتها الرسمية على ”تويتر“.

وقال البيان، قد ”تمت مصادرة ألعاب (بوب إت pop it) الشهيرة المخصصة للأطفال وهي ألعاب بأشكال وأحجام مختلفة،

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حافظة الداخلية تمكنت من ضبط بعض المحال التجارية تقوم ببيع سلع تتضمن صورا وأشكالا مخلة بالآداب العامة“.

وأوضحت الهيئة أن ”عدد هذه السلع التي تم ضبطها ومصادرتها 285 سلعة، وقد تم التحرز عليها واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة وفقاً للمادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك رقم 66/2014“.

وأثارت مصادرة هذه السلع ردود فعل واسعة بين المدونين العُمانيين الذين تباينت مواقفهم تجاه هذا القرار الرسمي.

وانقسمت الآراء بين من أثنى على المصادرة وطالب بوضع قانون رادع لمنع إدخال هذه السلع إلى البلاد، وبين من استنكر القرار وأكد أن السلع لا تتعدى كونها ألعاب أطفال لا تحمل أي مغزى آخر.

وقال مدوِن يدعى ”شمالي“: ”مايكفي ظبط وظبط نريد شيئا رادعا وقانونا صارما لهذي لأمور المشينه“.

وكتب ”عبد الرحمن“: ”فعلا من الصور هذه الوانهم وليست ألوان الطيف..لأنها 6 مش 7 ..لا حول ولا قوة الا بالله“.

وشدد ”محمد الهاشمي“ على ضرورة وجود قانون رادع، قائلا: ”يجب المحاسبه والردع الصارم“.

وكان للمدوِنة ”أسما“ رأي مخالف، حيث قالت: ”أنا اللي أشوفه فقط لعبة للأطفال .. و ترا هي مجرد ألوان مدموجة ما في هدف.. و ليش التحليل المعقد للأواني.. انتوا اللي توضحوا الصورة لهذا الموضوع و لا الواحد ما يفكر فيها“.

وبذات السياق، كتب حساب باسم ”أبناء عُمان“: ”هل توجد ألوان مخلة بالآداب العامة، والألوان غير المخلة؟“.

وكانت هيئة حماية المستهلك قد صادرت قبل أسبوع أكثر من 3500 طائرة ورقية، لحملها ألوانا وشعارات لها دلالات محظورة بنص المادة المتعلقة بالآداب العامة.

ونشرت الهيئة صورا لتلك الطائرات التي حملت ألوانا قريبة من ألوان ”علم المثليين“ الذي يضم 6 ألوان.