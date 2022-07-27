تعرف على أغلى الأجنحة الفندقية في العالم (صور)

تتنافس المنشآت الفندقية فيما بينها باستمرار لتقديم أفضل المنشآت والخدمات التي ترضي الزبائن، ولكن بعضها يذهب إلى إبهار العالم ويصل لمستويات من الرفاهية والرقي بما لا يمكن للزبون العادي تحمل تكاليفه.

ورصد موقع ”Elite Traveler“ قائمة أغلى الأجنحة الفندقية في العالم التي يمكن دفع مبالغ طائلة فيها مقابل ليلة واحدة.

لكن مقابل السعر فهي تقدم رفاهية لا حدود لها، بعضها يتمتع بإطلالات لا مثيل لها على المياه والمدن المختلفة وبعضها يقع فوق ناطحات السحاب وفي القصور التي تناسب الأمراء والملوك.

وفي ما يلي أغلى الأجنحة الفندقية في العالم التي كشفت مجلة ”فوغ“ النقاب عنها:

الجناح الملكي في فندق بريزيدنت ويلسون

يمكن دفع مبلغ من 123 ألف دولار لقضاء ليلة واحدة في الجناح الملكي في فندق بريزيدنت ويلسون في جنيف بسويسرا.

يعتبر أغلى جناح فندقي في العالم، وهو يشمل 12 غرفة نوم ويشغل الطابق الثامن بأكمله لفندق President Wilson.

تم تجهيز هذا الجناح بفريق أمني خاص وزجاج مضاد للرصاص وأبواب مصفحة، ومن أبرز نزلاء هذا الجناح النجمة ريهانا والملياردير بيل غيتس.

جناح فندق ذا مارك

يقع هذا الفندق في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة 116 ألف دولار، وهو أغلى جناح في نيويورك.

ويحتوي هذا التراس على خمس غرف نوم وستة حمامات، وتم تجهيزه بمرافق عالية التقنية، بما في ذلك أجهزة التلفزيون العالية الدقة ولوحات التحكم المدمجة في كل غرفة.

منزل العطلات في جزيرة لاوكالا

يطل هذا العقار الاستوائي على جزيرة لاوكالا، في فيجي ويملكه رجل الأعمال ومالك شركة ”ريد بول“، ديتريش ماتيشيتز.

ويتميز المنزل بمسكن رئيسي واثنين من مساكن الضيوف، فضلاً عن مسبح خاص ومهبط للطائرات، وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة حوالي 79 ألف دولار.

بنتهاوس تاي وارنر في فندق فور سيزونز

تقع بنتهاوس Ty Warner في نيويورك الأمريكية وتبلغ تكلفة الليلة الواحدة أكثر من 71 ألف دولار، وتطل على أحد أشهر ناطحات السحاب في العالم.

تتميز بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف وجناح مكون من 9 غرف ملاءاتها ومفروشاتها مصنوعة من أقمشة منسوجة من الذهب والبلاتين.

جناح المهراجا في ذا راج بالاس

تبلغ تكلفة الإقامة في جناح Maharaja في قصر راج بالهند 64.5 ألف دولار في الليلة، ويعد قصر راج في جايبور أحد أكثر أماكن الإقامة تميزا في الهند.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمكان مع توفير خادم شخصي وسائق ومدلك وطاهٍ خاص.

جناح بنتهاوس في فندق ”كالا دي فولبي“

تبلغ تكلفة الإقامة في جناح فندق Cala di Volpe، في سردينيا بإيطاليا 59 ألف دولار في الليلة، وهو عبارة عن جناح كلاسيكي مع أرضيات من البلاط ومقصورة تشمس اصطناعي وشرفة كبيرة ومسبح خاص.

جناح فندق ”كان مارتينيز“

يعتبر هذا البنتهاوس الذي يقع بفندق مارتينيز في منطقة الريفيرا الفرنسية مكانا مفضلا لمحبي مهرجان كان السينمائي.

وتم تزيين جدران الجناح بأعمال الرسامين هنرى ماتيس وبابلو بيكاسو وتبلغ تكلفة الإقامة فيه أكثر من 58 ألف دولار في الليلة.

فيلا سكاي في منتجع بالمز كازينو

تقع هذه الفيلا في لاس فيغاس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ تكلفة الإقامة حوالي 57 ألف دولار في الليلة.

وهذه الفيلا مكونة من طابقين ومجهزة بمسبح خاص وبار يتسع لنحو 17 مقعدا.

الجناح الملكي في ذا بلازا

يقع الجناح الملكي في فندق ”ذا بلازا“ في نيويورك، بالولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ تكلفة الإقامة 43 ألف دولار في الليلة.

ويمكن للضيوف استضافة حفل عشاء في غرفة الطعام الخاصة بالجناح والتي تم إعدادها في مطبخ على أحدث طراز، وهي مثالية لأولئك الذين يسافرون مع طاهٍ شخصي.

الجناح الملكي في فندق بلازا أثينا

تبلغ تكلفة الإقامة في الجناح الملكي بفندق بلازا أثينا في باريس بفرنسا حوالي 43 ألف دولار في الليلة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بإطلالات بانورامية من الشرفات الخاصة بالجناح، الذي يضم أربع غرف نوم وأربعة حمامات وغرفتي معيشة وغرفة طعام ومطبخا مجهزا بالكامل وساونا.