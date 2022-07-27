دراسة تصدم المصريين حول لحوم كلاب وحمير بالأسواق.. فما القصة؟

شهد الشارع المصري خلال الساعات الماضية، حالة من الجدل بعدما أظهرت دراسة قامت بها مجموعة من الباحثين في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، احتواء بعض منتجات اللحوم المجمدة مثل “البرجر والشاورما والهوت دوج واللانشون” التي أكلها المواطنون خلال عام 2021 على لحم الخنازير والكلاب والحمير.

وبرغم أن الدراسة التي نشرت في 1 مايو عام 2021، وتم قبولها في المجلة العلمية لكلية الزراعة جامعة القاهرة، في نوفمبر من نفس العام، بحسب الدكتور عمرو مصطفى عميد الكلية السابق وأحد القائمين على الدراسة، إلا أن الكلية أصدرت بيانا رسميا مساء الثلاثاء تتبرأ فيه من تلك الدراسة التي أثارت جدلا واسعاً خلال الساعات الماضية.

المناطق الشعبية

أكد عميد كلية الزراعة السابق، وأحد القائمين على الدراسة أنها تمت خلال عمادته للكلية داخل معامل الكلية وبمشاركة متخصصين على كفاءة عالية، مشيراً إلى أن الدراسة أجريت على 60 عينة من اللحوم المتواجدة في الأسواق المصرية المختلفة وكذلك من الباعة المتجولين في المناطق الشعبية.

وأشار إلى أن العينات التي ثبتت إيجابيتها في الدراسة بوجود لحوم مغشوشة تحتوي على لحوم خنازير وحمير وكلاب وأحصنة، كانت جميعها في المناطق الشعبية مع الباعة المتجولين، لافتا إلى أن المنافذ المعتمدة وجميع السوبر ماركت، جاءت نتائج العينات التي أخذت منها سلبية وسليمة.

وأوضح عميد كلية الزراعة وأحد القائمين على الدراسة، أن من بين الـ60 عينة التي أجريت عليها الدراسة، كانت 35 من اللحوم مجهولة المصدر مع الباعة المتجولين في الشوارع بالمناطق الشعبية في مصر، حيث أظهرت النتائج إيجابية 15 عينة من الـ35 على وجود نسب من لحوم الخنازير والحمير والكلاب والأحصنة.

وتابع: “وكانت تفاصيل الـ15 عينة إيجابية عبارة حيث احتوت 11 عينة على لحوم خنزير، وعينتان على لحوم حمير، وواحدة لحوم كلاب، وأخرى لحوم حصان”، و جميعها كانت مع الباعة المتجولين.

كلية الزراعة تتبرأ

من جانبها وتعليقا على الجدل المثار، أصدرت كلية الزراعة في جامعة القاهرة المصرية، بيانًا رسمياً نفت فيه علاقتها بإحدى الدراسات التي تم الإعلان عنها والتي تتحدث عن خلط لحوم البرغر واللانشون بلحوم الحمير والكلاب.

وبحسب البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، أكد الدكتور سامح عبدالفتاح، عميد الكلية، أن الدراسة المنشورة بوسائل الإعلام تحت عنوان ”وجود لحوم مغشوشة في مجموعة من الأطعمة المجمدة“، لا علاقة لكلية الزراعة بها.

وقال عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إن “الدراسة لم تصدر رسميًا في أي دورية علمية تابعة للكلية أو الجامعة أو في أي تقارير رسمية عن الكلية”.

وأضاف “الكلية غير مسؤولة عما نشر في المواقع الإلكترونية، و لا يوجد أطباء يعملون بالكلية كما ذكر الخبر، ولسنا مسؤولين عن مضمون ما صدر في الخبر المتداول”.