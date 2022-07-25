لماذا تفضل القطط أشخاصًا بعينهم دون آخرين؟

يشاع في العادة أن القطط حيوانات ”مستقلة“، لكنها في الواقع تشعر بالحاجة والرغبة في الارتباط مع البشر الذين يحيطون بها.

وإذا كنت تشارك حياتك مع قط واحد أو أكثر فربما تكون قد لاحظت بالفعل صِلاتها الخاصة بأفراد معيّنين من العائلة.

وهنا يبرز التساؤل التالي: لماذا ترتبط القطط ببعض الأشخاص أكثر من ارتباطها بالآخرين؟

وأظهرت دراسة أجريت في العام 2019، أن ارتباط القطط المنزلية بأصحابها قوي مثل ارتباط الكلاب، وارتباط الأطفال بآبائهم، وفق ما أورد تقرير لموقع ”caminteresse“.

وتأتي هذه النتائج لتتناقض أخيرًا مع أسطورة القط الجاحد والمنفصل الذي لا يحضر إلا لطلب الطعام.

فالقطط حيوانات حساسة بشكل خاص، وتقيم روابط عميقة مع الأشخاص الذين يشاركونها حياتها.

وتميل القطط أيضًا إلى اختيار فرد معين من الأسرة، تنسج معه علاقة وثيقة.

وتتولد تفضيلات القطط لهذا الشخص أو ذاك بشكل عام منذ طفولتها، وغالبا ما تكون أقرب كثيرا إلى الشخص الذي تعتبره مرجعها، أي الشخص الذي سيهتم بها كثيرا منذ صغرها، ويُظهر لها أكبر قدر من الاهتمام والرفق.

لماذا يفضل القط شخصا على آخر؟

وقال تقرير الموقع إنه ”يتم تحديد تفضيلات القطط على الأشخاص أيضا من خلال تاريخها وشخصياتها الفردية“.

وأضاف أن ”القطة التي تعرضت لصدمة على سبيل المثال، سوف تبتعد عن الشخص الذي يُذكرها بتلك الصدمة، حتى لو بذل هذا الشخص قصارى جهده لكسب عاطفتها“.

وأشار إلى أنه ”اعتمادا على شخصيتها قد تنجذب القطة أيضا إلى شخص هادئ أكثر من انجذابها إلى شخص مضطرب“.

وكقاعدة عامة، تكون القطط أقرب إلى الأشخاص اللطفاء، الذين يُولونها الانتباه دون إجبارها على التواصل والتفاعل معهم.

وفي الواقع لا تحب القطة أن تكون مقيّدة، وتفضل الابتعاد عن البشر المتطفلين أو كثيري الإلحاح.

كيف أعرف أنني الشخص المفضل لقطتي؟

فإذا كانت قطتك تتبعك في كل مكان، وتنام معك، وتخرخر في وجودك، وتلتمس انتباهك ومداعباتك، فمن المحتمل جدا أنك المختار السعيد في قلبها.

ولا يخفي القط مشاعره، ويظهر ارتباطه بالشخص بعدة طرق، من خلال ركلاته الحنونة، ومواءاته الناعمة، ووجوده جنبا إلى جنب مع الشخص الذي يحبه.

ومن الممكن أيضا ألا تُظهر القطة تفضيلا معينا لأي شخص، وأن توظف نفس السلوك مع كل فرد من أفراد الأسرة.