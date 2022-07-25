مقتل اليوتيوبر دانا العتيبي طعنا وهي حامل بشهرها الثالث

قُتلت اليوتيوبر المغربية دانا العتيبي، طعنا على يد زوجها السابق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية، أن العتيبي قُتلت طعنا على يد زوجها السابق، وهو جندي في مشاة البحرية الأمريكية، لافتة إلى أنها حامل في شهرها الثالث.

ونقلت الشبكة عن شرطة هونولولو، قولها، إن عددا من السائقين شاهدوا دانا العتيبي البالغة من العمر 27 عاما تتعرض للطعن عدة مرات، الأربعاء الماضي، من قبل زوجها السابق على الطريق السريع H-3، في هاواي الأمريكية.

وقالت دينا ثومس، ملازمة جرائم القتل في قسم التحقيقات الجنائية بشرطة هونولولو، في مؤتمر صحفي، الخميس الماضي، إن الشهود ”لاحظوا رجلا يقف فوق امرأة، ويطعنها عدة مرات“.

وأضافت ثومس: ”الضحية والجاني كانا يعانيان في الآونة الأخيرة من مشاكل زوجية، وفي وقت وقوع الحادث، كانا يتشاجران قبل أن يطعنها عدة مرات مما تسبب في جروحها القاتلة“.

وفر الجاني إلى الغابة بعد أن حاول عدد من الأشخاص التدخل وتقديم المساعدة للعتيبي، بحسب ”فوكس نيوز“.

ولاحقا، تمكنت الشرطة من الوصول إليه، وفور اقتراب رجال الشرطة منه لاعتقاله، طعن نفسه بنفس السكين التي قتل فيها العتيبي، وتم نقله إلى المستشفى حيث لا يزال رهن الاعتقال.

كما نُقلت العتيبي إلى المستشفى، وأعلن عن وفاتها فيما بعد.

وأشارت ثومس، إلى أنه جرى فتح تحقيق في الواقعة، مضيفة أن الشرطة تقوم بتحليل حوادث العنف المنزلي المزعومة السابقة بين الزوجين السابقين، بالإضافة إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي تم إعلام المسؤولين بها.

وكانت العتيبي قد وثقت ”العلاقة التعسفية المزعومة“ بينها وبين زوجها على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفتت ”فوكس نيوز“ إلى أن ”العتيبي والمشتبه به، متزوجان منذ ما يقرب من 3 أعوام، لكن الجاني تقدم بطلب طلاق في نوفمبر، ووافقت عليه محكمة الشهر الماضي، وفقا لوثائق صادرة عن المحكمة“.