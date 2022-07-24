بعضها يعود لملايين السنين.. هذه أقدم الغابات في العالم

رغم وجود العديد من الغابات الساحرة في جميع أنحاء العالم، إلا أن معظم هذه الغابات حديثة، والقليل منها موجودة منذ آلاف السنين.

ورصد موقع ”ذا ترافيل“ أقدم الغابات في العالم، والتي يزيد عمر بعضها عن ملايين السنين.

غابة ”تاون أوف كايرو“

تقع غابة Town of Cairo في نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، واكتشف الباحثون حفريات لأقدم أشجار في غابة تاون أوف كايرو، وفي عام 2019، اكتشف باحثون من جامعة بينغهامتون جذورا متحجرة لأشجار قديمة يبلغ عمرها حوالي 385 مليون عام، كانت لهذه الأشجار أوراق مسطحة وشبكة واسعة من الجذور الضخمة وجذوع كبيرة.

منتزه Daintree Rainforest

يقع المنتزه البيئي Daintree Rainforest على الساحل الشمالي الشرقي لكوينزلاند في أستراليا، وتبلغ مساحة الغابة حوالي 1200 كيلومتر مربع، وهي جزء من أكبر مناطق الغابات المطيرة الاستوائية في القارة الأسترالية.

يعد بقاء هذا المنتزه البيئي لملايين السنين معجزة؛ نظرا لعوامل تغير المناخ والنشاط البشري في المنطقة، وتتميز الغابة بوفرة الحياة النباتية والحيوانية، حيث تنمو فيها الأشجار المورقة لأكثر من 180 مليون عام.

غابة بريستليكون القديمة

تقع غابة بريستليكون في منطقة الجبال البيضاء في مقاطعة إنيو في شرق كاليفورنيا، وتعتبر موطنا لمجموعة من أقدم الأشجار في العالم التي يزيد عمرها عن 4000 عام، وتضم الحديقة أيضا أكبر شجرة صنوبر في العالم من نوع ”بريستليكون“.

غابة فيشليك ناشيونال

تعد ”فيشليك ناشيونال فورست“ غابة أمريكية وطنية تقع في وسط يوتا، وتشتهر بوجود أشجار ”باندو“، وهو اسم مستعار لشبكة واسعة من أشجار ”الحور الراجفياني“ التي تغطي 108 فدان، ويقدر عمر أشجار الباندو ما بين عدة آلاف إلى 14 ألف عام، وتتميز هذه الأشجار بألوانها الذهبية والبنية والصفراء.

غابة إيبينغ فورست

تمتد الغابة التي تقع في لندن على حوالي 5900 فدان، وهي موطن لحوالي 55 ألف شجرة، وتعتبر من أقدم الغابات في العالم وبعض الأشجار الموجودة فيها موجودة منذ العصر الأنغلو ساكسوني، الذي يمتد من القرن الخامس حتى القرن الحادي عشر.

غابة ياكوشيما

تقع في قلب جزيرة ياكو في ياكوشيما في اليابان، وتعتبر هذه الغابة القديمة من مواقع التراث العالمي لليونيسكو، وهي موطن لحوالي 1900 نوع من الأشجار، كما أنها موطن لشبكة من الأشجار التي تعود لآلاف السنين تسمى Yakusugi أقدمها يزيد عمره عن 7000 عام، وتحظى غابة ياكوشيما بشعبية بين السياح اليابانيين.