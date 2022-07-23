انهيار أرضي مفاجئ في السعودية (فيديو)

ذكرت قناة الإخبارية السعودية، مساء اليوم السبت، أن الجهات الأمنية والدفاع المدني في الأحساء يباشران انهيارا أرضيا مفاجئا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى في الهفوف.

وأكدت القناة أنه لا توجد إصابات بشرية في هذا الانهيار.

فيديو | مراسل #الإخبارية محمد المزيدي: الجهات الأمنية والدفاع المدني في الأحساء يباشران انهيارا أرضيا مفاجئا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى في الهفوف ولا إصابات بشرية pic.twitter.com/gnAfx5gLSH — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 23, 2022

ويظهر في مقطع فيديو نشرته الإخبارية على حسابها بموقع ”تويتر“ ما يشبه حفرة في وسط الطريق، فيما وضعت حواجز وإشارات لمنع السيارات من الاقتراب.