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انهيار أرضي مفاجئ في السعودية (فيديو)
تاريخ النشر: 23 يوليو 2022 19:46 GMT
تاريخ التحديث: 23 يوليو 2022 20:55 GMT

انهيار أرضي مفاجئ في السعودية (فيديو)

ذكرت قناة الإخبارية السعودية، مساء اليوم السبت، أن الجهات الأمنية والدفاع المدني في الأحساء يباشران انهيارا أرضيا مفاجئا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي

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المصدر: فريق التحرير

ذكرت قناة الإخبارية السعودية، مساء اليوم السبت، أن الجهات الأمنية والدفاع المدني في الأحساء يباشران انهيارا أرضيا مفاجئا في طريق الأمير محمد بن عبد العزيز بحي عين موسى في الهفوف.

وأكدت القناة أنه لا توجد إصابات بشرية في هذا الانهيار.

ويظهر في مقطع فيديو نشرته الإخبارية على حسابها بموقع ”تويتر“ ما يشبه حفرة في وسط الطريق، فيما وضعت حواجز وإشارات لمنع السيارات من الاقتراب.

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