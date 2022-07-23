8 حيوانات تنتهج سلوكيات حياتية راقية في مجتمعاتها

تمارس الحيوانات بالغريزة مجموعة من السلوكيات حتى تحافظ على حياتها من المخاطر، وتتمتع الكثير من هذه المخلوقات بصفات جميلة في تربية صغارها والعيش مع القطيع، مثل: ”الحكمة والإخلاص والتضحية“، لتقدم أفضل دروس في التربية من الطبيعة.

ويعرض موقع ”لايف هاكر“ الإخباري، أجمل الصفات لدى مجموعة من الحيوانات وهي كالتالي:

الألفة والتعليم

هاتان الصفتان موجودتان عند إنسان الغاب. وتعتمد صغار إنسان الغاب في أول عامين من عمرها على أمهاتها، في الحصول على الطعام والتنقل.

وبعد ذلك، تقضي الأم حوالي 5 سنوات في تعليم طفلها كل ما يحتاج لمعرفته حول كيفية العيش بشكل مستقل والعثور على الطعام، وبناء عش نوم خاص به.

التعاون في التربية

تتمتع الأفيال الأفريقية بهذه الصفة، حيث تعيش في مجتمع أمومي متماسك.

وتساعد الأفيال الإناث زميلاتها الأمهات الجدد في تربية الصغار، حتى تتعلم مهارات البقاء على قيد الحياة الأساسية.

التغذية السليمة

تقوم بذلك طيور الفلامنغو الكاريبية، حيث يتشارك كلا الوالدين في مهمة إطعام صغارهما بالتناوب، من خلال إخراج سائل مغذي أحمر يشبه الحليب من الجهاز الهضمي، حتى يبلغ الصغار من العمر ما يكفي لتناول الطعام الصلب.

الترابط بين الإخوة

وهذه الصفة موجودة عند الفهود، حيث تقضي الأم معظم وقتها في نقل صغارها من وكر إلى آخر لتجنب الحيوانات المفترسة، وتعليمهم كيفية الصيد معًا.

وعندما يكون الأشقاء من الفهود الصغيرة جاهزة للصيد بمفردها، فإنها تشكل مجموعة معاً.

توفير الحماية

تشتهر تماسيح النيل باستخدام أسنانها الحادة لحماية أسرتها. وعندما تضع بيضها فإنها تحرسها بعناية بالغة، وتقتل أي مخلوق يقترب منها.

وتعمل على تدفئة وحماية صغارها في فمها إذا احتاجت لذلك.

تقسيم العمل

أما البطاريق من نوع الإمبراطور، فإنها تتقن فن تقسيم العمل بين الأب والأم.

وبعد أن تضع الأم البيض، يرقد عليها رفيقها ويبقيها دافئة، بينما تسافر الأم لمسافة تصل إلى 50 ميلاً في مياه المحيط، لصيد بعض الأسماك لعائلتها.

الإخلاص للعائلة

وهذه الصفة عند الذئاب الرمادية، وعادة ما تتزاوج الذئاب الرمادية لمرة واحدة، ويكرس كلا الوالدين حياتهما لحماية صغارهما ورعايتهما.

التضحية

يعتبر أخطبوط المحيط الهادئ العملاق، من أكثر المخلوقات في الطبيعة تضحية بالنفس. وتعيش أنثى الأخطبوط في المحيط الهادئ حتى 5 سنوات، لكنها تتزاوج مرة واحدة فقط، قرب نهاية حياتها.

ويموت الذكر في غضون بضعة أشهر من الزواج، بينما تضع الأنثى ما يصل إلى 100000 بيضة، ثم تقضي 6 إلى 10 أشهر في التنظيف والحراسة والعناية ببيضها.

وبمجرد أن تكون على وشك الموت، فإنها تسبح بنفسها لتموت بجانب صغارها.