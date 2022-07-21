جامعة الباحة السعودية تحقق في "سلوك مشبوه" لعاملة نظافة.. واتهامات بالشعوذة

أعلنت جامعة ”الباحة“ الحكومية في السعودية، يوم الخميس، أنها فتحت تحقيقا في ”سلوك مشبوه“ لعاملة نظافة في إحدى الكليات بعد أن تم رصدها في مقطع فيديو صورته إحدى الطالبات فيما يبدو، وسط اتهامات بممارستها للسحر والشعوذة.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ويظهر فيه عاملة النظافة مرتدية النقاب، ما أثار الاستغراب كون القسم مخصص للطالبات ولا يدخله الرجال بتاتا، كما أنها تقوم برش مادة مجهولة في المكان.

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وطالب مدونون سعوديون، إدارة الجامعة، بالتحقيق في الحادثة للتأكد من عدم لحاق أي ضرر بالجامعة وطالباتها.

وقالت جامعة الباحة في ردها على تلك المطالب، إنها اتخذت إجراءاتها حول الحادثة، لكن لم يتضح بعد دوافع العاملة وتفسير سلوكها الغريب.

وأوضحت الجامعة في بيان، أنه بعد ”إقدام إحدى عاملات النظافة على سلوك مشبوه في الساحة الخاصة بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة، تود جامعة الباحة التأكيد أنها اتخذت -في حينه- كافة الإجراءات المعمول بها في كل ما يثير الاشتباه أو الريبة والشك“.

وأضاف البيان أن تدخل الجامعة يستهدف ”معرفة دوافع ذلك السلوك الذي أقدمت عليه العاملة؛ وذلك تمهيدا للرفع إلى الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه مناسبا“.

#بيان | #جامعة_الباحة اتخذت كافة الإجراءات حيال إقدام إحدى عاملات النظافة بسلوك مشبوه بشطر الطالبات بمبنى كلية العلوم والآداب في المخواة. pic.twitter.com/1SFImmpmlR — جامعة الباحة (@BahaUniversity) July 21, 2022

ويعتقد كثير من المدونين السعوديين، أن تصرف العاملة يرتبط بالسحر والشعوذة اللتان تنتشران في دول أفريقية وآسيوية لديها مئات آلاف العمال الأجانب في السعودية التي تستضيف نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات.

وقال مغرد سعودي يدعى حسن في ذلك السياق: ”بنات جامعة المخواة او كلية المخواة التابعة لجامعة الباحة انتبهوا من العمالة وتحصنوا دائماً الله يستر واضح من الفيديو انه شي له علاقه بالسحر عموماً تقريبًا العاملة تم القبض عليها لكن في غيرها اكيد“.

بنات جامعة المخواة او كلية المخواة التابعة لجامعة الباحة انتبهوا من العمالة وتحصنوا دائماً الله يستر واضح من الفيديو انه شي له علاقه بالسحر عموماً تقريبًا العاملة تم القبض عليها لكن في غيرها اكيد pic.twitter.com/jYzwG9tLRL — حسن 🇸🇦 (@h_wahas1) July 21, 2022

فيما نشرت مغردة تدعى ريم مقطع فيديو آخر يوثق صوت عاملة تصرخ بشكل غريب في الجامعة ذاتها، دون أن يتضح إن كانت هي العاملة التي ظهرت منقبة.

وكتبت ريم في تغريدة: ”عاجل ومهم لمن يهمه الأمر يلزم إجراء التحقيق مع هذه العاملة في جامعه المخواه للبنات واتخاذ الإجراءات اللازمة الله يحفظ بنات المسلمين“.