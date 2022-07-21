لصان يعيدان ساعة لصاحبها بعد دقائق من سرقتها

قرر اثنان من اللصوص إعادة ساعة تمت سرقتها من سائح سويسري تحت تحديد السلاح، بعد لحظات فقط من سرقتها من مطعم ساحة ”تريست إي ترينتو“ في نابولي.

ويبدو أن اللصين أدركا أن الساعة لم تكن ذات قيمة، كما كان يعتقد في البداية، لذا قرر شريك السارق إعادتها، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وأظهرت اللقطات المأخوذة من كاميرات المراقبة لحظة قيام اللص الذي وجَّه سلاحه إلى رأس السائح الذي كان يتناول الطعام وأجبره على نزع الساعة، ثم هرب على الفور من مكان الحادثة، تاركًا ضحيته في حالة صدمة مما حدث، ولكن بعد دقائق، ظهر رجل ثانٍ، يُعتقد أنه شريك اللص، واتجه إلى طاولة السائح وأعاد الساعة.

ووفقًا للتقارير، فإن السائح السويسري أبلغ الشرطة أن الشخص الذي أعاد ساعته اعتذر له، وأوضح أنهما سرقاها اعتقادًا منهما أن ساعته تنتمي لماركة ”ريتشارد ميل“، العلامة التجارية السويسرية لصنع الساعات والتي تشتهر بتصنيع ساعات عالية الجودة بأسعار تبدأ من 20 ألف جنيه إسترليني حتى عشرات الملايين.

وأضاف أن اللصين قاما بإعادة الساعة عندما تحققا من أن الساعة كانت تنتمي لعلامة تجارية أخرى أقل قيمة بكثير.

وتأتي هذه الحادثة الغريبة في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات الإيطالية عن تحديد هوية الأشخاص المسؤولين عن سرقة ساعة ”ريتشارد ميل“ من سائق الفورمولا 1 المعروف، تشارلز لوكلير.

وكانت قد تمت سرقة الساعة من لوكلير، في أبريل الماضي، عندما تنكر 3 أفراد كمعجبين لالتقاط صور معه، وتمكنوا من تشتيت انتباهه وسرقوا ساعته.

وتم تقديم الساعة المصممة خصيصًا لـ“وكلير“ كهدية له، وتميزت بتوقيعه المزخرف على غلاف الساعة، وحددت الشرطة الإيطالية الأشخاص المتورطين في السرقة بعد محاولة بيعها مقابل 200 ألف يورو فقط، أقل من عُشر قيمتها المعلنة.

يشار إلى أنه قد تم بيع ساعة مشابهة في مزاد مؤخرًا مقابل 2.1 مليون يورو.