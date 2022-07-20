السعودية.. مجلس الشورى يقرر إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة

قرر مجلس الشورى السعودي، اليوم الأربعاء، مطالبة وزارة التعليم بتقويم تطبيق تجربة نظام الفصول الدراسية الثلاث على مدارس التعليم العام، وفتح المجال أمام العودة لنظام الفصلين السابق.

وقال المجلس عبر حسابه الرسمي في تويتر، إنه أصدر قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم، مضيفاً أن ”على وزارة التعليم تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام؛ بما يؤدي إلى توصيات تخدم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه“.

#الشورى| على وزارة التعليم تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام ؛ بما يؤدي إلى توصيات تعدم استمرار تطبيقه وتطويره ، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه. — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) July 20, 2022

وأضاف المجلس أن على وزارة التعليم أيضاً ”إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة (النظام الثلثي) على الجامعات السعودية والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها“.

#الشورى| على وزارةالتعليم إعادةالنظر في تطبيق النظام الفصول الأكاديميةالثلاثة(النظام الثلثي)على الجامعات السعوديةوالكليات التقنية التابعةللمؤسسة العامةللتدريب التقني والمهني،بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالميةفي مجال التعليم العالي،ويتسق مع استقلاليةالجامعات حسب نظامها — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) July 20, 2022

وتابع ”على وزارة التعليم إعادة النظر في تطبيق المسارات على مدارس الثانوية العامة؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات العالمية في مجال التعليم الثانوي“.

ولم تعلق وزارة التعليم على موقفها من تصويت مجلس الشورى حول نظام الفصول الثلاثة حتى ساعة إعداد هذا التقرير، فيما يتم رفع القرارات التي يقرها مجلس الشورى إلى الملك وفق نظام عمل المجلس.

وتعرضت تجربة الفصول الدراسية الثلاثة لانتقادات كثيرة من الطلاب وذويهم ومن المعلمين، طول العام الدراسي المنصرم الذي شهد تطبيق التجربة لأول مرة في المملكة، لكن وزارة التعليم مضت في خطتها تلك.

كما أعلنت الوزارة في مايو/ أيار الماضي عن تقويم العام الدراسي المقبل 2022/2023، أو تقويم العام 1444 بالتاريخ الهجري، والذي سينطلق في نهاية أغسطس/ آب المقبل، ويتضمن ثلاثة فصول أيضاً، وينتهي يوم 22 يونيو/ حزيران من العام المقبل.

لكن كثيرا من السعوديين المعارضين لتجربة الفصول الثلاثة بدوا متفائلين منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم، إذ أشار عضو المجلس الدكتور هاني اليامي لتلك التجربة قبل أن ترد أنباء عن تحولها لتوصية تم التصويت عليها في جلسة اليوم الأربعاء.

وقال اليامي في تلك الجلسة، إن ”تجربة الفصل الثالث تجربة جديده في المنظومة التعليمية تصادف الكثير من الظروف المناخية خلال فترة الصيف والتي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطلاب والطالبات ومستوى تحصيلهم العلمي، مؤكدًا على أهمية إعادة تقييم تجربة الفصول الثلاثة وفق معايير التقييم“.

وتقول وزارة التعليم إن نظام الفصول الدراسية الثلاث، يحقق الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والموارد التعليمية، وتعزيز رفع معدل التراكم المعرفي والمهاري للطلاب والطالبات، والإسهام في رفع مستوى انضباطهم.

كما ترى الوزارة أن النظام الجديد يتيح فرصَ تطوير المناهج، وإدخال مواد دراسية جديدة، وإحداث التوازن في عدد أسابيع الفصول الدراسية، إلى جانب تحقيق فرصة تجديد النشاط والشعور بالحيوية للطلاب والطالبات من خلال إتاحة الإجازات المتعددة.

بينما يوجه قسم من الطلاب وذويهم وحتى من المعلمين، انتقاداً لنظام الفصول الدراسية الثلاث، ويقولون إنه يتسبب في طول العام الدراسي، واضطرار الطلاب والمعلمين للدوام في أشهر الحر.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية.