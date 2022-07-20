السعودية.. صور جوية تظهر جدة بعد إزالة 28 حيا عشوائيا

تداولت حسابات سعودية على مواقع التواصل الثلاثاء، صورا جوية تظهر مناطق مختلفة في محافظة جدة بعد إزالة الأحياء العشوائية منها، والتي تنفذ ضمن خطة وضعتها لجنة الأحياء العشوائية بالمحافظة.

وتظهر الصور، مساحات واسعة خالية إثر إزالة الأحياء العشوائية، تترك مجالا لاستصلاحها وبنائها وفق تخطيط هندسي تعده المحافظة.

و تواصلُ لجنةُ الأحياء العشوائية بمحافظة جدة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، حيث بلغَ مجموع الأحياء المزالة التي يجري إزالتها 28 من أصل 32 حيّاً.

وأَكَّدَتِ اللجنةُ استمرار أعمال الإزالة في 8 أحياء وهي: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، والعزيزية، والرحاب، والربوة،مشيرة إلى أنها ستستكملُ أعمالَ الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية وفقًا لخطتها التنفيذية المعدلة والمعلنة سابقًا وتشملُ: المنتزهات ، وقويزة ، والعدل والفضل ، أم السلم ، وكيلو 14 الشمالي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

وكان أفراد من عائلة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، أكدوا صدور قرار باستثناء منزله من قرار إزالة العشوائيات في محافظة جدة.

وكان الإعلامي الدكتور أحمد العرفج، أعلن عبر برنامج ”يا هلا“ على قناة ”روتانا خليجية“ إرسال لجنة الإزالة التابعة للأمانة في محافظة جدة رسالة له، تبلغه بصدور قرار بإيقاف إزالة منزل الفنان طلال مداح.

وقال ”العرفج“ إنه ”تمت متابعة إجراءات إيقاف إزالة منزل الفنان الراحل على عدة مستويات، بدءا من تفاعل لجنة الإزالة مع المناشدات الإعلامية لاستثناء المنزل إلى أمين جدة ووزير الثقافة، الذين تابعوا موضوع المنزل أولا بأول“.

يذكر أن لجنة إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة تعمل على إزالة الأحياء العشوائية في المحافظة، ضمن عدة مراحل.

وكان منزل طلال مداح ضمن الأحياء المقرر إزالتها، إلا أنه تم استثناؤه بناء على القرار الصادر أخيرا.