السعودية.. قرار مرتقب اليوم بشأن الفصول الدراسية الثلاثة

يترقب ملايين الطلاب وذويهم ومعلميهم في السعودية، اليوم الأربعاء، تصويتاً رسمياً في مجلس الشورى حول تجربة الفصول الدراسية الثلاثة التي يعارضها كثير منهم، ما قد ينتهي بتراجع وزارة التعليم عن ذلك النظام التعليمي الطويل.

ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشورى في جلسة الأربعاء، على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم، حيث تقول تقارير محلية إنها تتضمن توصية على إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاث في المدارس والجامعات.

فقد نقلت صحيفة ”الرياض عن مصادر لم تسمها، قولها إن لجنة التعليم تبنت مضمون توصية لعضو في مجلس الشورى، تتضمن الدعوة إلى ”تقويم تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة على مدارس التعليم العام، بما يؤدي إلى توصيات تدعم استمرار تطبيقه وتطويره، أو العودة إلى النظام النصفي، مع إجراء التعديلات اللازمة عليه“.

كما تتضمن التوصية ”إعادة النظر في تطبيق نظام الفصول الأكاديمية الثلاثة على الجامعات السعودية، والكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والتوجهات العالمية في مجال التعليم العالي، ويتسق مع استقلالية الجامعات حسب نظامها“.

وسيتم التصويت على التوصية في جلسة الأربعاء لتصبح قرارات حال حصولها على أصوات الأغلبية، ويتم حينها رفعها إلى الملك وفق نظام عمل مجلس الشورى.

وتعرضت تجربة الفصول الدراسية الثلاثة لانتقادات كثيرة من الطلاب وذويهم ومن المعلمين، طول العام الدراسي المنصرم الذي شهد تطبيق التجربة لأول مرة في المملكة، لكن وزارة التعليم مضت في خطتها تلك.

كما أعلنت الوزارة في مايو/أيار الماضي عن تقويم العام الدراسي المقبل 2022/2023، أو تقويم العام 1444 بالتاريخ الهجري، والذي سينطلق في نهاية أغسطس/آب القادم، ويتضمن ثلاثة فصول أيضاً، وينتهي يوم 22 يونيو/حزيران من العام المقبل.

لكن كثيرا من السعوديين المعارضين لتجربة الفصول الثلاثة بدوا متفائلين منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي، بعد أن ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة التعليم، إذ أشار عضو المجلس الدكتور هاني اليامي لتلك التجربة قبل أن ترد أنباء عن تحولها لتوصية سيتم التصويت عليها.

وقال اليامي في تلك الجلسة، إن تجربة الفصل الثالث تجربة جديده في المنظومة التعليمية تصادف الكثير من الظروف المناخية خلال فترة الصيف والتي تؤثر بشكل مباشر على سلامة الطلاب والطالبات ومستوى تحصيلهم العلمي، مؤكدًا على أهمية إعادة تقييم تجربة الفصول الثلاثة وفق معايير التقييم“.

وتقول وزارة التعليم إن نظام الفصول الدراسية الثلاث، يحقق الاستثمار الأمثل للعام الدراسي والموارد التعليمية، وتعزيز رفع معدل التراكم المعرفي والمهاري للطلاب والطالبات، والإسهام في رفع مستوى انضباطهم.

كما ترى الوزارة أن النظام الجديد يتيح فرصَ تطوير المناهج، وإدخال مواد دراسية جديدة، وإحداث التوازن في عدد أسابيع الفصول الدراسية، إلى جانب تحقيق فرصة تجديد النشاط والشعور بالحيوية للطلاب والطالبات من خلال إتاحة الإجازات المتعددة.

بينما يوجه قسم من الطلاب وذويهم وحتى من المعلمين، انتقاداً لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، ويقولون إنه يتسبب في طول العام الدراسي، واضطرار الطلاب والمعلمين للدوام في أشهر الحر.

ويبلغ عدد طلاب مراحل التعليم المختلفة في السعودية، نحو ستة ملايين طالب وطالبة موزعين على نحو 25 ألف مدرسة حكومية وعدد محدود من المدارس الأهلية.