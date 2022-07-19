عمرها 100 مليون سنة.. اكتشاف آثار أقدام ديناصورات في مطعم صيني

تم اكتشاف آثار أقدام ديناصورات يعود تاريخها إلى ما يقرب من 100 مليون سنة في جنوب غرب الصين، بعد أن لاحظها زبون ذو خبرة في فناء مطعم في الهواء الطلق.

وقال ليدا شينغ، عالم الحفريات والأستاذ المساعد في جامعة الصين لعلوم الأرض، إن العديد من الحفر الحجرية في المطعم في مدينة ليشان بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب البلاد احتوت على آثار أقدام اثنين من ”الصربوديات“، وهو نوع من الديناصورات التي عاشت خلال العصر الطباشيري المبكر، مشيرا إلى أنه تم تأكيد الاكتشاف باستخدام ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد.

ولفتت شبكة ”سي إن إن“ الأمريكية اليوم الثلاثاء، إلى أن ”الصربوديات“ المعروفة بأعناقها وذيولها الطويلة، كانت تعتبر أكبر الحيوانات التي تمشي على الأرض على الإطلاق، وأنها يمكن أن تنمو حتى طول ثلاث حافلات مدرسية، وكانت ثقيلة جدًا لدرجة أن الأرض قد تهتز أثناء سيرها، مشيرة إلى أن آثار الأقدام المكتشفة في فناء المطعم يبلغ طولها ما يقرب من 8 أمتار (26 قدما).

وعلى الرغم من اكتشاف العديد من أحافير الديناصورات من العصر الجوراسي في سيتشوان

فقد تم العثور على حفريات أقل بكثير من العصر الطباشيري.

وقال شينغ إن العصر الطباشيري هو الوقت الذي ”ازدهرت فيه الديناصورات حقًا“، مضيفًا أن ”هذا الاكتشاف يشبه في الواقع أحجية الصور المقطوعة لأنه أضاف قطعة من الدليل إلى عصر سيشوان الطباشيري وتنوع الديناصورات“.

وأشار شينغ إلى أن التطور السريع للصين في العقود الأخيرة جعل علم الحفريات، أي دراسة الحياة القديمة من خلال سجلات الحفريات، أكثر صعوبة.

وأضاف: ”من النادر العثور على أحافير في المدينة، لأنها كانت مغطاة بالمباني“، مضيفا أن فريقه يهدف إلى زيارة مواقع الاكتشافات المحتملة في غضون 48 ساعة من تلقي بلاغ، خوفا من ”تعرضها للدمار بسبب أعمال البناء في أيام“.

وقبل أن يكون مطعمًا، كان الموقع يستخدم كمزرعة دجاج، حيث كانت آثار أقدام الديناصورات مدفونة بطبقات من الأوساخ والرمل، ما يحميها من التآكل والأضرار الناجمة عن عوامل الطقس.

وأوضح شينغ أن صاحب المطعم قام الآن ببناء سياج حول الموقع لمنع الناس من أن يدوسوا على الحفر، وأنه يعتزم بناء سقيفة لحماية آثار الأقدام بشكل أكبر.