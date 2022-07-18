مقتل 13 سجيناً بعراك في سجن بالإكوادور

قتل 13 سجيناً وأصيب آخران بجروح في عراك اندلع الإثنين داخل سجن في الإكوادور، بحسب ما أعلنت السلطات.

وفي تغريدة على تويتر قالت هيئة إدارة السجون في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إنّ العراك اندلع في سجن بيلافيستا بمقاطعة سانتو دومينغو دي لوس تساتشيلاس (80 كلم غرب العاصمة كيتو) وقد ”أسفر عن مقتل 13 سجيناً وإصابة اثنين آخرين بجروح“.

وهو نفس السجن الذي قُتل فيه 44 سجيناً في أيار/مايو في اشتباكات دموية دارت يومها بين عصابتين متناحرتين.

وقالت السلطات إن قتالًا اندلع بين عصابتي لوس لوبوس المتنافسين و R7 داخل السجن سيئ السمعة.

وقال رئيس الشرطة فاوستو ساليناس للصحفيين إن 108 فقدوا بعد إعادة اعتقال 112 سجينا فروا.

وقالت هيئة السجون في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إنها قامت بتنشيط بروتوكولات أمنية لاحتواء ”الاضطرابات في النظام“.

وقالت وزارة الداخلية إنه تم نقل ستة من قادة العصابات من بيلافيستا إلى سجنين شديدي الحراسة.

وكان وزير الداخلية باتريسيو كاريلو قد ادعى في البداية أن السلطات تسيطر على الوضع وأن جميع السجناء الهاربين قد أعيد القبض عليهم.

وقال مراسلو وكالة فرانس برس في مكان الحادث إن النزلاء الذين أصيبوا بجروح في الوجه نُقلوا في شاحنة وسيارة إسعاف إلى مرافق طبية بينما تجمع أفراد عائلات المحتجزين في السجن بحثًا عن معلومات.

قبل هذا ، قُتل حوالي 350 سجينًا في خمس أعمال شغب منفصلة في السجون منذ فبراير 2021.

في أبريل فقط ، قتل 20 سجينًا على الأقل داخل سجن إلوري في كوينكا ، جنوب الإكوادور.

يصر الرئيس غييرمو لاسو على أن المشكلة داخل المنشآت تعكس تلك الموجودة بالخارج ، حيث تتنافس عصابات المخدرات للسيطرة على طرق التهريب.

وتنفجر هذه الخصومات بين السجناء في بعض الأحيان في أعمال عنف ، حيث يتم قطع رؤوس بعض السجناء حتى الموت أو قطع رؤوسهم بالمناجل.