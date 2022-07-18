"أوفربوت".. زوارق فرنسية طائرة تحلق فوق الماء

ينتشر نوع جديد من الزوارق الصغيرة ”الطائرة“ على شواطئ ”سيت“ في منطقة ”كوت دازور“ الفرنسية، وهي زوارق جديدة من تصميم فرنسي يتم تأجيرها للمصطافين، وتمكن مستعمليها من الإحساس بأنهم يحلقون فوق الماء.

ويسلط تقرير نشره موقع ”20 دقيقة“ الضوء على ”أوفربوت“، هذا الابتكار الفرنسي الصنع، وهو نوع جديد من الزوارق مزوّد بمحرّك كهربائي صغير وبأربع أرجل يجعل من شكله وكأنه يحلّق فوق سطح الماء، ويعطي الانطباع لراكبه بأنه يتزلج.

والزورق الجديد من تصميم شركة ”نيوسيون“ الفرنسية، وهي صديقة للبيئة ولا تشتغل بالطاقة الملوثة، وإضافة إلى ذلك فإن هذا القارب مزوّد بأجنحة تحت الماء تسمح له بالارتفاع 80 سنتمترا عندما ينطلق.

وينقل التقرير عن بعض المصطافين الذين جرّبوا صعود هذا القارب الصغير تأكيدهم أنّ التجربة رائعة وأنّهم يحسون بسرعة فائقة لهذا القارب، رغم أن سرعته القصوى لا تتجاوز 15 عقدة (حوالي 28 كم/ ساعة)، مقارنة بسرعة تصل إلى 100 كم/ساعة لبعض الدراجات البخارية البحرية.

ووفق تقرير موقع ”20 دقيقة“، فإن من ميزات هذا الزورق أنه لا يتأثر كثيرا بسرعة تحرك الموج ويظل مستقرا للغاية على سطح الماء، بحسب ما أكده كريستوفر هان، المؤسس المشارك لشركة ”نادي القوارب“ الريفييرا التي تؤجرها في منطقة ”ماندليو لانابول“.

ويتابع المسؤول التنفيذي بالشركة أنّ هذا الزورق ”في متناول الجميع ابتداء من سن 16 ويمكن استعماله بدون تصريح“.

ويشير إلى أنه يمنح راكبه الشعور الحقيقي بالأمان، ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق فقط للتحكم في قبضة عجلة القيادة الإلكترونية وقيادة الزورق.

ويقول مصمم هذا الزورق فينسينت دوفور: ”إنه أمر مبهج أن تركب هذا الزورق ويكون شعرك في مهب الريح، وبدون تأثير كبير على البيئة البحرية، إنه أكثر هدوءًا بكثير من القوارب التي تشتغل بمحركات البنزين“.

ويضيف: ”لديك شعور لا يصدق بالحرية، وأيضًا شعور بالاحترام من المصطافين في البحر ومن غيرهم“.

ويتولى كريستوفر هان تقديم نزهات على متن الزورق، خاضعة للمراقبة والإشراف، لمدة ساعة ونصف الساعة في عرض البحر، مقابل 160 يورو خلال موسم الذروة، مع توفير زورقين إضافيين، بالنظر إلى الإقبال الكبير على الاستمتاع بنزهات بحرية خلال فصل الصيف.