نصائح للهواة لتصوير مشاهد سينمائية رائعة بالدرون

يستخدم الكثير من المصورين الهواة والمحترفين طائرات بدون طيار ”درون“، للتصوير من زوايا عدة من منظور عين الطائر وبارتفاعات مختلفة في السماء.

وتهدف هذه العملية لالتقاط مشاهد رائعة في صور أو فيديو، لحدث ما، سواء ظاهرة طبيعية أو فعالية احتفالية أو حدث هام، لا يمكن رصدها بواسطة معدات التصوير التقليدية.

وتشجع أجواء السماء الصافية، خلال أيام الصيف، على التصوير بطائرات ”درون“، التي تزداد شعبيتها يومًا بعد يوم من قبل الهواة.

ويقدم موقع ”سلاش جير“ للأخبار التكنولوجية، للمبتدئين في استخدام طائرات ”درون“ هذا الصيف، مجموعة من النصائح للحصول على مشاهد سينمائية جميلة بهذه الأداة، مثل المصورين المحترفين، وذلك على النحو التالي:

التدريب المسبق

يضمن التدرب المسبق على استخدام طائرات ”درون“ وإطلاقها في الجو للتصوير، تجنب الوقوع في حوادث أثناء التصوير، والحصول على أفضل المشاهد في كافة الظروف.

التخطيط المسبق

يجب التحديد المسبق للمكان الذي ستطلق فيه طائرة ”درون“، والتأكد من أن السلطات المحلية تسمح بالتصوير فيه، والحصول على ترخيص إذا تطلب الأمر ذلك.

ومن الضروري تحديد مسار تحليق الطائرة، وفي أي وقت من اليوم سيتم التصوير، والإطلاع على أحوال الطقس للتأكد من أنها ستكون مثالية لأخذ اللقطات، وكذلك توفير كل المعدات اللازمة لرحلة طائرة ”درون“، مثل البطارية أو شريحة ”إس دي“.

تفعيل وضعية التشغيل الذكي

يسمح تفعيل وضعيات تشغيل مختلفة للطائرة باستخدام الذكاء الاصطناعي، في الحصول على حركات مختلفة في الجو، والتي يصعب تطبيقها يدويًا.

وتسمح وضعيات الطيران الذكي التي يختارها المستخدم في التحكم بطائرة ”درون“ أثناء رحلتها، وتتضمن:

المسار النشط

تتيح هذه الوضعية تتبع حركة شيء ما، مثل شخص أو مركبة أو جسم متحرك.

حامل تصوير ثلاثي القوائم

تبطىء هذه الوضعية من حركة طائرات ”درون“، وتقلل من حساسيتها تجاه الحركة، للحصول على لقطات أكثر سلاسة ووضوحًا.

نقاط الطريق

تعمل هذه الوضعية على تعيين النقاط على طول خريطة الرحلة المراد تصويرها، والتي تتبعها طائرة ”درون“.

نقطة المنطقة المستهدفة

باستخدام هذه الوضعية، يمكن ضبط طائرة ”درون“ للتركيز على الموضوع المراد تصويره وتثبيت الكاميرا عليه.

التحذير من التعرض المفرط للضوء

يمكن للإضاءة الزائدة أن تلغي التفاصيل تمامًا من الصورة.

وعند تفعيل هذه الوضعية في طائرة ”درون“، يتم إعلام المستخدم عند تعرض اللقطة التي يريد تصويرها للضوء بشكل مفرط، من خلال ظهور خطوط سوداء وبيضاء على الصورة.

وبعدها، يعمل المستخدم على ضبط مستوى دخول الضوء في الكاميرا، للتخلص من هذه الإضاءة الزائدة.