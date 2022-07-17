ستة حدود في العمل والعلاقات لا تسمح لأحد أن يخترقها

عدد تقرير أنواع الحدود التي لا يجب أن يخترقها أحد، مشيرا إلى أن ”الحدود هي وسيلة لنا لتلبية احتياجاتنا، ووضع توقعات واقعية وتعليم الآخرين كيفية التعامل معنا“.

وقال تقرير نشره موقع ”ستايلست“ إن الحدود هي أيضا شكل من أشكال الرعاية الذاتية وحب الذات التي تسمح لنا بحماية طاقتنا وصحتنا النفسية.“

الحدود المادية “الجسدية“

يوضح علماء النفس أن هذا يشمل من يُسمح له في مساحتك الشخصية، ومن يمكنه لمسك ومدى قرب شخص ما منك، وكذلك حقك باختيار ما تدخله إلى جسمك.

وتعتبر الانتهاكات الدقيقة لهذه الحدود كضغط: مثلا أحد ما يريد أن تشرب الكحول عندما تقول إنك لا تريد ويجيبك بقوله ”مرة واحدة لن تؤذي أحدا، والتعليقات غير المرغوب فيها على مظهرك كأن يقول لك أحد: ”لقد فقدت وزنك منذ أن رأيتك آخر مرة“.

حتى في المواقف التي تكون فيها هذه الانتهاكات مزعجة أكثر من كونها مدمرة، تذكر أنه من حقك دائمًا أن تطلب من شخص ما التوقف.

الحدود العاطفية

قد تبدو بعض الحدود العاطفية التي يصعب الحفاظ عليها هي عدم الانخراط في مواضيع مثيرة، خاصة في العلاقات الوثيقة مثل العائلة والأصدقاء، فقد يكون من الصعب التعبير عن حاجتك لبعض المسافة.

يقترح خبراء علم النفس عبارات مفيدة مثل ”أريد أن أدعمك ولكن لدي الكثير من المهام الآن“ و ”ليس لدي القدرة العاطفية للتحدث عن السياسة“ كطرق يمكنك من خلالها استعادة مساحتك العاطفية بلطف ولكن بحزم.

حدود التواصل

غالبًا ما تكون هذه أكثر وضوحًا في مكان العمل: حيث قد تضطر إلى إثارة مشكلات حول كيفية تحدث شخص ما إليك، وكذلك ما يمكنك قوله وما لا يمكنك قوله. كما أنها تلعب دورًا أيضًا في مجالات أخرى من حياتنا، مثل الرغبة في الحفاظ على الخصوصية.

يشير الخبراء إلى أن توضيح ما تراه مقبولًا هو أفضل طريق للنجاح: إذا لم تكن مستعدًا للتحدث عن شيء ما، أو لم تعجبك النبرة التي يتم التحدث بها أو تشعر بالإهانة من خلال الشتائم أو الرفض، فكن صريحًا بشأن الحواجز التي تواجهك.

بينما لا يمكنك ضمان رد الفعل العيني، ستعرف أنك فعلت كل ما في وسعك لحماية صحتك.

الحدود العقلية

غالبًا ما ننسى مدى أهمية وضع حدود مع أنفسنا أيضًا. حيث يوضح المختصون أن الحدود العقلية المهمة تشمل السماح لأنفسنا بأن تكون لدينا أفكار ومعتقدات وآراء شخصية تختلف عن الآخرين، وأن نكون موافقين مع الآخرين الذين لا يتفقون معنا.

إذا كانت لديك ميول لإرضاء الناس، فقد يكون من الصعب الحفاظ عليها، تعلم أن تقول: ”لا بأس إذا كنت لا تتفق معي“.

الحدود الزمنية

إذا كنت من النوع الذي يتم استغراقه في مساعدة صديق قبل أن تدرك أنه لم يعد لديك وقت للعمل على نفسك، فقم بتدوين ذلك.

يوضح المختصون أنه يجب علينا أيضًا مراقبة مقدار الوقت الذي نختار أن نقضيه مع الآخرين، وكذلك كيف يجب أن يحترم الآخرون وقتنا.

فرد من العائلة يتأخر دائمًا؟ أخبره. الصديق الذي سيتصل ويتصل ويتصل حتى تجيب؟ دعه يعرف أنه يمكنك الدردشة، ولكن لمدة 15 دقيقة فقط.

الشيء نفسه ينطبق على رفض الدعوات: لا تشعر بالضغط لقضاء وقتك في مكان لا تريده أو لا تحتاجه.

حدود العلاقات

تشمل حدود العلاقة جميع العناصر السابقة، وتتعلق بكيفية تعامل الناس معنا، وكيف يتصرفون من حولنا وما يمكن أن يتوقعوه منا.

”يمكن تطبيق الحدود في العديد من جوانب الحياة المختلفة، مثل وقتنا، وعواطفنا، ومساحتنا المادية، وطاقتنا العقلية“.

”وضع الحدود ليس بالأمر السهل، خاصة إذا كنت قد عشت معظم حياتك في بيئة لا نرى فيها أشخاصًا آخرين يضعون الحدود أو يحترمونها. قد تشعر بعدم الارتياح الشديد في البداية، ولكن مع مرور الوقت، ستصبح أسهل وستشعر بمزيد من الثقة والسلام“.