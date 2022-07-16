وفاة الفنان الكويتي أسد محمود

غيَب الموت، اليوم السبت، الفنان أسد محمود أسد حسين، أحد مؤسسي فرقة المسرح العربي، الذي توفي عن عمر يناهز 85 عاماً، عقب صراع طويل مع مرض السرطان، تاركاً خلفه إرثاً فنياً في التمثيل والإخراج والإنتاج.

ونعت جمانة أسد، ابنة شقيق الفنان الراحل، عمها الذي عانى لقرابة عقد كامل من المرض العضال.

وقالت جمانة في تغريدة عبر حسابها في ”تويتر“: ”إن عمها أسد محمود أسد حسين، توفي اليوم السبت، وتم تشييع جثمانه عقب صلاة العصر في مقبرة الصليبخات الجعفرية“.

ونعى المدونون الفنان الراحل الذي أصابه المرض منذ عام 2013 وقضى كافة هذه الأعوام بالعلاج، حيث سبق أن تم تداول صوراً له من داخل المستشفى أثناء تلقيه العلاج.

اللهم خفف آلام عمي #أسد_محمود وآلام كل مريض وشافهم بقدرتك pic.twitter.com/5yg38g0Vlw — جمانة أسد (@jumana_assad) September 25, 2019

وقدَم المخرج أحمد فؤاد الشطي التعازي بوفاة الفنان الراحل، قائلاً ”نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد الفنان العم #أسد_محمود رائد من رواد فرقة المسرح العربي في الكويت ومن مؤسسيها ونتقدم لأسرته الكريمة بخالص العزاء والمواساة“.

نسأل الله تعالى الرحمة والمغفرة للفقيد الفنان العم #أسد_محمود

رائد من رواد فرقة المسرح العربي في الكويت ومن مؤسسيها

ونتقدم لأسرته الكريمة بخالص العزاء والمواساة. إنّا لله و إنّا إليه راجعون pic.twitter.com/uu3EXtA1rm — أحمد فؤاد الشطي (@AhmadALshatti) July 16, 2022

ويعتبر أسد محمود وهو ممثل ومخرج ومنتج، من جيل الرواد، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية البارزة، ووقف إلى جانب فنانين معروفين في الكويت منهم سعد الفرج والفنان الراحل عبد الحسين عبدالرضا.

ومن أعماله مسلسل ”الأقدار“، حيث جسَد فيه شخصية ”أبو شيخة“، وجسَد دور الحارس بلجنة التثمين في مسلسل ”درب الزلق“، إضافة إلى مشاركته في أعمال أخرى منها ”قاصد خير، فتى الأحلام، إنهم يكرهون الحب، الأقدار، الغوص، الوريث، لعبة الأيام“.

كما شارك الفنان أسد في إدارة عدد من المسرحيات، ومنها مسرحية ”هذا سيفوه، حامي الديار، بيت أبو صالح“، وتولى إدارة الإنتاج في عدد من المسرحيات والمسلسلات التلفزيونية ومنها ”مسلسل علاء الدين، ومسرحية ممثل الشعب“.

ومن أعماله الإخراجية مسرحية جنون البشر، ومسلسل الغوص حيث ساعد في إخراج هذين العملين.

ويذكر أن هناك صلة قرابة بين الفنان الراحل أسد محمود والفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، حيث أن الأول متزوج من ابنة شقيق الثاني.

وللفنان الراحل قريبين آخرين سلكا عالم الغناء، وهما الفنان قتيبة أسد، ابن شقيقه، والفنان عبدالله الهملان ابن شقيقته.