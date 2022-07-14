كيف تنجح بشركتك الناشئة مع ميزانية محدودة وموظفين أقل؟

تواجه الشركات التجارية الناشئة تحديات كبيرة لتحقيق النجاح في وقت قصير، في ظل ميزانية مالية محدودة، وعدد قليل من الموظفين.

ويؤكد خبراء التحليل الاقتصادي، أن رواد الأعمال يمكنهم تحقيق نجاح كبير في شركاتهم الناشئة بسرعة ودون الحاجة لميزانية كبيرة من المال وعدد كبير من الموظفين، وذلك من خلال الاستعانة بمجموعة من الأدوات التقنية المجانية التي تقدم مقابل مبلغ مالي زهيد.

ووفق ما ذكرته مجلة Business Matters، فإن الكثير من شركات التكنولوجيا تقدم منصات وتطبيقات إلكترونية يمكن أن تقود الشركات التجارية الناشئة إلى النجاح في وقت قصير.

وتقدم بعض من شركات التكنولوجيا هذه المنصات والتطبيقات مجانًا، بينما تطرح بعضها الإصدارات الأولى والتجريبية بالمجان، ومن ثم تقدم الإصدارات الاحترافية مقابل دفع مبلغ مالي زهيد، والذي يمكن للمستخدم دفعه من خلال اشتراك شهري أو سنوي.

وبحسب المجلة، فإن الإدارة الذكية للشركات الناشئة تتم من خلال استخدام مجموعة من الأدوات التقنية، للتعامل مع عمليات الاتصالات، وتخطيط المشروع، والإعلانات، وتطوير تجربة المستخدم تجاه الخدمة التي تقدمها، وكذلك تحسين محركات البحث لظهور الموقع الإلكتروني للشركة في نتائج محركات البحث المجانية عبر الإنترنت، إذ إن أداء جميع هذه المهام ستدعم في توسع ربح الشركة.

وأعدت المجلة قائمة لأهم التطبيقات والمنصات التي تخدم الشركات الناشئة وهي:

تطبيق إدارة المهام

يمكن لرواد الأعمال، إدارة وتحسين الاتصالات الداخلية في شركاتهم الناشئة بمساعدة تطبيق ”سلاك“ Slack، من خلال الربط مع التطبيقات الإلكترونية الأخرى مثل ”جي ميل“ و“غوغل درايف“، لإنشاء العديد من القنوات للتحدث عن الهدف من مشروعهم.

ويعمل هذا التطبيق على وضع هيكلية منظمة للمحادثات والتعاون الخارجي ومكالمات الفيديو والصوت وتبادل الملفات.

تطبيق مدقق لغة ذكي

يمكن لهذه التطبيقات مثل ”Grammarly“ التصحيح الآلي للكتابة اللغوية وعلامات الترقيم، كما تتميز منصة ”جرامرلي“ بأنها تراقب السرقة الفكرية الخاصة بمشروع الشركة.

تطبيق إنشاء مواقع الويب

تساعد الكثير من التطبيقات في إنشاء موقع ويب لشركتك بسهولة وبقدرات تحرير وتصميم عالية وبشكل مجاني أحيانا.

تطبيقات تقييم التجارب

تساعد هذه المنصة رواد الأعمال في الشركات الناشئة، في تقييم مدى قابلية المستخدمين للمنتج، من خلال إجراء دراسة استطلاعية عبر الإنترنت مع زوار الموقع، لتحديد المشكلات وحلها بسرعة.

ويمكن لهذه المنصة أيضًا، ترتيب محتوى صفحة الويب، وتحسين قائمة التنقل، وتحليل نشاط المستخدم.

زيادة سرعة وكفاءة العلاقات

هي منصة تعمل على زيادة السرعة والكفاءة في إنشاء العلاقات مع المستثمرين وكسب الأموال، من خلال إنشاء إطار عمل، وتقدم كذلك، تقريرًا شهريًا حول أداء الشركة ومسارات تحولها.

تطبيقات مشاركة المنتجات

توفر هذه المنصة فرصة مشاركة المنتج الجديد مع العالم بدون حدود، حيث يستخدمها آلاف الأشخاص من حول العالم يوميًا للبحث عن أدوات جديدة للاستفادة منها.

وشكلت منصة ”برودكت هنت“ نقطة إنطلاق ناجحة للعديد من الشركات الناشئة من حول العالم.

تطبيقات إدارة منصات التواصل

مختصة بإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يمكن لمسؤول إدارة مواقع التواصل الاجتماعي في الشركة الناشئة أن يستفيد من هذه المنصة، من خلال جدولة المنشورات مسبقًا، ما يعني أنه يمكنه تقييم وتحرير المنشورات أو إلغاؤها بسرعة.

مواقع المكتبات

تحتوي هذه المنصة على مكتبة عبر الإنترنت مليئة بالرسومات والخطوط والصور، حيث تعد إحدى أفضل الأدوات وأكثرها فاعلية للشركات الصغيرة.

ويمكن استخدامها لعمل رسومات غرافيك جميلة عبر الإنترنت للمدونات والمنصات والشبكات الاجتماعية والمنتجات والإعلانات الخاصة بالشركة، دون الحاجة لمصمم غرافيك.

مواقع الصور عالية الدقة

تقدم هذه المنصة أفضل الصور عالية الدقة، ويمكن للشركات الناشئة الاستفادة منها من خلال الحصول على الكثير من الصور الجميلة التي ستشكل عامل جذب للمنتجات التي تقدمها.

مساحات العمل الرقمية

تعمل هذه المنصة على تحرير المستندات وجداول البيانات والعروض، والتي يتم تضمينها في حساب غوغل الخاص برواد الأعمال ”غوغل بزنس“، وبريدهم الإلكتروني ”جي ميل“، كما وتحفظ كل البيانات على السحابة.