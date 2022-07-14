مهارات مهمة تساعد الشركات على التعامل مع "العاملين عن بعد"

انتشر خلال السنوات الأخيرة، نوع جديد من التوظيف يتمثل بالعمل عن بعد، حيث توظف الكثير من المنظمات والشركات حول العالم فريقاً من العاملين ممن لا تحتاج إلى تواجدهم في مكاتبها، للعمل الحر لصالحها، وبذلك فهي توفر في النفقات والتكاليف.

ولا يتحمل العاملون عن بعد، عبء التنقل في المواصلات للوصول إلى مقر العمل، حيث يمكنهم أداء مهامهم الوظيفية بمرونة، من منازلهم أو أي مكان آخر.

وتتنوع الوظائف عن بعد التي تمارس معظمها بواسطة جهاز حاسوب أو حتى عبر الهاتف الذكي.

وتعتبر وظيفة مطور البرامج الحاسوبية من أبرز وظائف العصر الحالي التي يمكن أداؤها من أي مكان.

ويتعين على أرباب العمل احتراف مجموعة من المهارات لإدارة فرق العمل البعيدة لتحقيق المهام بكفاءة.

ونشر موقع ”GISuser“ لأخبار التكنولوجيا قائمة لهذه المهارات:

التواصل

يعد التواصل الفعال مهارة مهمة، يجب على أرباب العمل تعلمها لأنها جزء مهم للتعامل مع فرق العمل البعيدة.

ويجب أن يعرف أرباب العمل كيفية استخدام البريد الإلكتروني، وتطبيقات أخرى للتواصل الفعال مثل: ”سكايب وغوغل درايف ومايكروسوفت شير بوينت ومايكروسوفت أوفيس“، وذلك لتحقيق استراتيجية نموذجية للاتصالات وتنفيذ العديد من المهام اليومية.

التحفيز

يعد تحفيز وتمكين فريق العاملين عن بعد، مهارة أخرى مهمة لقيادة الفريق، وبالتالي زيادة أرباح الشركة.

التخطيط

يمكن أن يؤدي التخطيط غير السليم إلى تقليل كفاءة العاملين عن بُعد، وحدوث أخطاء فادحة وإهدار للوقت.

ولذلك فإن التخطيط الصحيح ضروري، لتحسين كفاءة العاملين عن بعد في الوقت الحاضر والمستقبل.

تكنولوجيا المعلومات

يجب أن يعرف أرباب العمل كيفية استخدام البرامج الحاسوبية المختلفة، للتعامل مع سجلات العاملين عن بعد ومشاركة التحديثات، ومعرفة التطبيقات الذكية الخاصة بالاتصالات، لعقد لقاءات مع العاملين عن بعد، وعلى سبيل المثال: ”خدمة الدردشة المرئية عبر الإنترنت ”زووم“ لعقد مؤتمرات الفيديو“.

القيادة

هي القدرات التي يستخدمها أرباب العمل أثناء التنسيق مع الآخرين للوصول إلى هدف مشترك.

ومن الضروري أن يستخدم أرباب العمل مهارة القيادة، لتنظيم فريق العاملين عن بعد، والتخطيط لقيادة مشاريع جديدة.

التعاطف

التعاطف هو القدرة على رؤية العالم من خلال ظروف شخص آخر.

ويعمل تعاطف رواد الأعمال مع العاملين لديهم عن بعد، على خلق بيئة عمل أفضل، حيث يساهم في تحسين أدائهم بالشكل المناسب مع ظروفهم.

إدارة المشاريع

تعتبر هذه المهارة ضرورية لأرباب الأعمال، لفهم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والأجهزة ومكونات البرامج الحاسوبية، الخاصة بالشركة.

إدارة الوقت

تساعد إدارة الوقت أرباب العمل على التنسيق للأحداث القادمة الخاصة بالعاملين عن بعد.

التنسيق

تساعد هذه المهارة في تنظيم اجتماعات العاملين عن بعد، والدعوة لعقد اجتماعات عبر الإنترنت، وجدولة الأحداث والفعاليات.