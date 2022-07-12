أغلى 10 ممتلكات في العالم.. كنوز نادرة وإبداعات فريدة

تتضمن الكثير من الممتلكات من حول العالم كنوزًا نادرة، وجوانب إبداعية فريدة تسرد فكرة فنية أو تاريخية، مما يجعل سعرها يحطم الأرقام القياسية العالمية، لتنال بذلك لقب أغلى الممتلكات سعرًا في العالم.

وقام موقع ”ترندينغ بوز“ الإخباري بجمع مجموعة متنوعة من المقتنيات والممتلكات التي سجلت أعلى سعر على الإطلاق مقارنةً مع منتجات مماثلة لها، وهي:

يخت ”سوبريم“

اشترى هذا اليخت ثري ماليزي، بنحو 4.8 مليار دولار، حيث ابتكره مصمم المقتنيات الفاخرة البريطاني، ستيوارت هيوز، واستغرق في بنائه نحو 3 سنوات.

وصمم هيوز اليخت بطول 100 قدم (9.2903 متر مربع)، من 100000 كجم من المعادن الثمينة مثل الذهب الخالص والبلاتين.

واستخدم حجر نيزكي لبناء قطع الزينة في غرفة النوم الرئيسة لهذا اليخت.

تلسكوب هابل الفضائي

يبلغ سعره حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي، وبحسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية، فإن تلسكوب هابل الفضائي، أغلى مرصد في العالم.

ويعد هذا التلسكوب مسؤولًا عن العديد من الاكتشافات المهمة، منذ إطلاقه لأول مرة في العام 1990.

مبنى ”أنتيليا“

بنى رجل الأعمال الهندي موكيش أمباني، وهو أغنى رجل في آسيا، مبنى ”أنتيليا“ في حي الأثرياء ”لودا ألتاماونت“ بمدينة مومباي الهندية، بتكلفة بلغت 2 مليار دولار أمريكي.

ويحتوي المبنى الضخم على 27 طابقًا، ومجهز بميزات فخمة مثل 3 مهابط للطائرات المروحية، ونظام مراقبة الملاحة الجوية، وموقف سيارات يسع 168 مركبة، وقاعة رقص، و9 مصاعد، ومسرح.

وأنشأ أمباني المبنى الذي يعيش فيه مع عائلته، منذ العام 2012، من مواد فائقة الصلابة، لمقاومة الزلازل عند حدوثها.

فيلا ”ليوبولدا“

تعد فيلا ليوبولدا في منطقة الريفيرا الفرنسية، ثاني أغلى منزل في العالم، حيث يبلغ ثمنها 506 ملايين دولار.

واستخدمت خلال الحرب العالمية الثانية كمستشفى عسكري، وتعود ملكيتها لمجموعة من الأثرياء ومن بينهم إدموند صفرا، وليلي صفرا.

لوحة ”لاعبو البطاقات“ الفنية

قطعة فنية شهيرة للرسام الفرنسي بول سيزان، يبلغ ثمنها 275 مليون دولار أمريكي، وهي الآن بحوزة العائلة الحاكمة القطرية.

ساعة من الأحجار الكريمة

صنعت شركة ”شوبارد“ السويسرية للمجوهرات، أغلى ساعة في العالم، والتي صممتها من الأحجار الكريمة عيار 201 قيراط، حيث يبلغ سعرها 25 مليون دولار أمريكي.

سوار النمر الماسي

يعد أغلى سوار يمكن شراؤه في أي مكان في العالم، ويبلغ سعره 12.4 مليون دولار أمريكي.

وقدم هذا السوار، إدوارد الثامن ملك سابق لإنجلترا، إلى حبيبته واليس سمبسون قبل زواجهما.

تمثال سمكة قرش ميتة

تبلغ تكلفته 12 مليون دولار أمريكي، وصنع هذا التمثال مصمم المجسمات الفنية البريطاني داميان هيرست، والذي يجسد من خلاله ”سمكة قرش ميتة“.

ووضع هيرست العنوان الرسمي لهذا العمل الفني: ”استحالة الموت الجسدي في العقل الحي“.

البيانو الكريستالي

حقق أعلى سعر في بيع الآلات الموسيقية بمبلغ 3.2 مليون دولار أمريكي.

وصنعت شركة ”هينتزمان“ الكندية لتصنيع الآلات الموسيقية، هذا البيانو يدويًا من الكريستال.

السرير العائم المغناطيسي

يبدو كأنه يطفو في الهواء، حيث يبلغ سعره 1.6 مليون دولار أمريكي، ليحمل بذلك لقب أغلى سرير فاخر في العالم.

وابتكر هذا السرير المهندس المعماري الهولندي جانجاب روييسينارس، والذي صممه دون أرجل، حيث أنه يعلّق في الهواء بواسطة نظام مغناطيسي مطور.