محاورة شعرية تتسبب بمشاجرة في السعودية

تسببت محاورة شعرية ضمن حفل أقيم في محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية، بمشاجرة وهجوم على الشاعر.

وأقيمت المحاورة، مساء الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، في قصر السلطان بمنطقة رنية، وشارك فيها 4 شعراء ينتمون لقبائل مختلفة، وهم: ”حبيب العازمي، عبدالعزيز العازمي، زامل السبيعي، فالح أبو عضيدة“.

وحضر المبارزة الشعرية حشد كبير من أبناء القبائل، الذين تجمعوا في قاعة الاحتفال للاستماع إلى محاورة الشعراء، التي شهدت تفاعلًا واسعًا من قبل الجمهور.

إلا أن المبارزة خرجت عن السياق عقب إلقاء شاعرين من المشاركين أبياتًا شعرية تسببت بمشاجرة عنيفة دفعت القائمين على الحفل للتدخل وفضها، وفق ما أظهرته مقاطع فيديو تداولها النشطاء على نطاقٍ واسع.

وبحسب ما هو متداول، فإن المشاجرة وقعت عقب مبارزة الشاعرين زامل السبيعي وعبدالعزيز العازمي، حيث قيل إن ”الأول طعن بنسب الثاني في شعره، ما دفع الثاني للرد عليه في المحاورة والطعن في نسبه، ليهاجمه عدد من الحضور من أبناء قبيلة سبيع ويتم الاعتداء عليه وتحدث مشاجرة شارك فيها بعض من الحضور“.

الله ستر من كارثه بين قبيلتي سبيع وعتيبه بسبب محاوره شعريه في حفل زواج في منطقة رنيه بين #عبدالعزيز_العازمي العتيبي و #زامل_السبيعي

المشكلة في نهاية الفيديو pic.twitter.com/3hjVZXt96w — abdulmohsin Alm (@abdulmohsinAlm) July 11, 2022

وتصدَّرت الحادثة تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعادوا تداول مقاطع من المحاورة، وحمَّل معظم النشطاء ومنهم من أبناء قبيلة سبيع الشاعر زامل السبيعي سبب ما حدث، واستنكروا الهجوم على الشاعر عبدالعزيز العازمي كونه حلَّ ضيفًا عليهم.

وقال الناشط مشعل الحمادي: ”من يتحمل الخطأ كاملًا هو زامل، أحرج نفسه، وأحرج أبناء عمّه، وأحرج ضيفه بتصرّف غبي، تخطي على ضيف في محل ربعك، وتدري إنه ما هو معديها لك وبيرد “ فأنت المتسبب الأول والأخير، ملاحظة: لا تدخلوا القبائل، فكلا القبيلتين عزيزتان والتصرفات الفردية تُمثل أهلها“.

من يتحمل الخطأ كاملًا "زامل" ، أحرج نفسه وأحرج بني عمّه وأحرج ضيفه بتصّرف عْبي ، تخطي على ضيف في محل ربعك "وتدري إنه مهوب معديها لك وبيرد " فأنت المتسبب الأول والأخير .

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ملاحظة :

لا تدخلون القبائل فكلا القبيلتان عزيزة والتصرفات الفردية تُمثلُ أهلها . #عبدالعزيز_العازمي — مشعل الحمادي 🇸🇦 (@mesh3l_p) July 11, 2022

وفي السياق ذاته، قال حمد بن إبراهيم المطيري: ”الخطأ إللي حصل البارحة يتحمله الشاعر زامل السبيعي والشاعر إللي يخطي في محله ويعرف أن الشاعر يبي يرد ردًا مايرضيه ولا يجي بعده إلا الردى المفروض يترفع عنه ولايجيبه“.

#عبدالعزيز_العازمي الخطاء اللي حصل البارح

يتحمله الشاعر زامل السببعي

والشاعر اللي يخطي في محله ويعرف ان الشاعر يبي يرد رداً مايرضيه ولا يجي بعده الا الردا !!المفروض يترفع عنه ولايجيبه ..! pic.twitter.com/WDzL4wNvGE — حمد بن ابراهيم المطيري🇸🇦 (@hamd_ksa1) July 11, 2022

وعلَّق الإعلامي عزيز الشهري: ”والله والنعم مليون بعتيبة وسبيع، والشعراء إذا شاب القاف غيروا، والهبوط بمستوى الكلام يدل على ضعف الشاعرية، وتبقى قبيلة العوازم وسبيع من خيرة قبائل العرب، وكل من يرتكب خطأ يمثل نفسه فقط“.

والله والنعم مليون بعتيبه وسبيع والشعراء إذا شاب القاف غيروا والهبوط بمستوى الكلام يدل على ضعف الشاعرية .

وتبقى قبيلة العوازم وسبيع من خيرة قبائل العرب .

وكل من يرتكب خطأ يمثل نفسه فقط .#عبدالعزيز_العازمي#زامل_السبيعي — عزيز الشهري (@azizalshehrii) July 11, 2022

وأشار آخر إلى أن ما بدر من بعض من هاجموا الشاعر العازمي هو تصرف فردي ولا يمثل قبيلة سبيع، قائلًا: ”سبيع كفو، وماحصل تصرف فردي ويحصل عند كل القبائل من جهالهم، وأحيانًا أعداء يبون يخربون الحفل، وإللي يعم القبيلة جاهل وضايع وسفيه“.

#عبدالعزيز_العازمي تذكرة بيت ابن شايق

دامك علي ضيف والله لا اتوضع لك

ولا انا والله ماني بخاضع لك يمال الجنه ياابن شايق وسبيع كفو وماحصل تصرف فردي ويحصل عند كل القبيايل من جهالهم واحيان اعداء يبون يخربون الحفل والي يعم القبيله جاهل وضايع وسفيه 🖐️ pic.twitter.com/WwgVoRXdaa — عاطفي نجد (الجزيه)👌😴 (@alatfyy505) July 11, 2022

ونشر آخر مقطع فيديو للقائمين على الحفل من أبناء قبيلة سبيع الذين وقفوا في وجه من هاجم الشاعر العازمي، وأعلنوا رفضهم لما أقدم عليه بعض أبناء قبيلتهم بمهاجمة الضيف، وقال: ”هذا الكلام إللي يمثل كل سبيعي، وإللي صار خطأ فردي من كم شخص“.

هذا الكلام اللي يمثل كل سبيعي و اللي صار خطأ فردي من كم شخص. #عبدالعزيز_العازمي #زامل_السبيعي pic.twitter.com/NZnuJrsPZX — عبدالرحمن السبيعي (@dhoom70382) July 11, 2022

بدوره، خرج الشاعر عبدالعزيز العازمي للرد على ما جرى له خلال المحاورة، وقال إن ”الحفل الذي أقيم كغيره من الحفلات، وإن كل ما تمت إثارته عبر مواقع التواصل هو شائعات وشوشرة أخذت وقتها وانتهت“.

وأضاف في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الإلكترونية أن ”الحفل حدث فيه بعض الكلام الذي يفسره الجمهور أحيانًا بطريقة خاطئة، ويفسرون الرمزية في المحاورة بطريقة خاطئة، ويتدخلون في أمور بين الشعراء الذين يظلون محافظين على الزمالة والصداقة مهما حدث بينهم في المحاورة“.

لكل الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر هذا رد الشاعر #عبدالعزيز_العازمي عليكم

فلا تنجرفون وراء الإشاعات التي هدفها اثارة الفتنة بين الشعراء والموضوع كما ذكرنا لكم سابقا بأنه شيءٍ طبيعي ويحدث في ساحة المحاورة

وكما ذكر الشاعر بأنها

(مجرد شوشره واخذت وقتها وانتهت ) @alromh33 pic.twitter.com/65MlV2veVF — ماجد العميري (@14023131) July 11, 2022

وذكر العازمي أن ”بعض الجمهور نزل إلى الميدان، وصدهم القائمون على الحفل ولم يصابوا بأي أذى“، مطالبًا الجمهور بـ“ترك الشعراء بحالهم وعدم التدخل بهم في المحاورة“.