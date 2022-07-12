أي مستمع أنت؟ نصائح لتحسين مهارات الاستماع لديك

تعد معرفة كيف تكون مستمعًا جيدًا وتبقى على دراية بما يحتاجه الناس في حياتك، أمرا مهما في الارتقاء بعلاقاتك الاجتماعية للمستوى التالي.

ويشير علماء السلوك إلى أنك عندما تستخدم الشكل المناسب للاستماع، فإنه يسمح لأصدقائك وعائلتك وزملائك بالشعور بالرؤية والفهم.

ويشرح تقرير في موقع ”مايند بودي غرين“ أنواع الاستماع مع ملاحظات لتحسين المهارات لكل منها:

الاستماع الناقد

يوضح الخبراء أن الاستماع النقدي عملية معقولة ومنهجية لتقييم وتكوين رأي حول ما يتم سماعه من خلال تحليل الفرق بين الحقيقة والرأي، فهو يسمح لك بتقييم المعلومات لتكوين الآراء ووضع الخطط مما يقال لك.

والاستماع النقدي مهم عند تقييم ادعاءات شخص يحاول إقناعك بشيء ما أو بيع شيء ما لك. سيسمح لك التفكير النقدي برؤية الضجيج من أجل تمييز رأيك الخاص حول ما يتم تقديمه لك.

لذا يقترح الخبراء، لتحسين مهارات الاستماع لديك، البدء في تحديد الفرق بين الحقيقة والرأي، والاعتراف بالتحيز داخل المحادثة، والسماح لنفسك بالتفكير خارج الصندوق: ”ركز على المنطق، الحقائق، والعقل“.

الاستماع السلبي

يشرح أخصائيون أن الاستماع السلبي هو عملية الاستماع للمعلومات، وليس الرد عليها، والسماح للمتحدث بالتحدث بحرية حيث يسمح لك بتلقي المعلومات دون أن تحاصرها أو تتفاعل – وهي طريقة للحفاظ على حد شخصي أو اهتمام.

ويعد هذا النوع من الاستماع ضروريًا عندما يتعلق الأمر بإنشاء علاقات قوية حتى يعرف أصدقاؤك أو شريكك أو عائلتك أنه يتم سماعهم وفهمهم.

أنت تتناغم مع العبارات التي تشعرك بالإيجابية والتحقق من صحة ما يقوله الشخص لكنك لا تتحدث بطريقة توحي بأنك تريد أن تأخذ الكلمة وتتدخل.

وبدلًا من ذلك، تقوم بإجراء مداخلات دورية أو كلمات تحقق تهدف إلى تشجيع الشخص على الاستمرار في مشاركة المزيد.

الاستماع الوجداني

يتطلب هذا النموذج منك طرح أسئلة تستفيد مما يحتاجه الشخص من المحادثة ويدعو إلى التعاطف، ”الاستماع الوجداني هو عملية الاستماع وطرح أسئلة ذات مغزى تساعد في تطوير العلاقات الإنسانية وتعزيزها وتقويتها“.

وهناك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الاستفادة من شكل الاستماع هذا وتحسينه. ”يمكنك أن تصبح مستمعًا تعاطفيًا أفضل عن طريق التخلي عن كل الأحكام، وإعطاء انتباهك الكامل للشخص وما يقوله، ومحاولة الاستجابة لمشاعرهم وتجاربهم، والمتابعة مع الشخص الآخر لخلق شعور بالدعم والتواصل“، كما يوصي الخبراء.

هذا يعني أنه حتى لو أخبرك أحدهم بشيء لا توافق عليه بالضرورة، فأنت تتعامل مع المحادثة بعقل متفتح وتسمح لنفسك باحتضان مشاعره. من المهم أيضًا المساعدة في تجنب سوء الفهم، من خلال السماح لك برؤية وجهة نظر أخرى.

الاستماع للمعلومات

”خلال هذا النوع من الاستماع، يركز المستمع على استيعاب المفاهيم الجديدة والاحتفاظ بها“. ”هذا يتطلب مستوى عال من المشاركة المعرفية“.

ويسمح هذا النوع من الاستماع بتلقي معلومات جديدة أثناء فرز الأهمية وفهرستها بعيدًا في وقت لاحق. يمكنك التركيز على الاستماع للمعلومات من خلال التأكد من بقائك مستيقظًا ومنبهًا، وتدوين الملاحظات، وطرح أسئلة توضيحية لتحديد المعلومات الضرورية.

الاستماع الفعال

الاستماع الفعال هو عملية الاستماع التي تعتمد على الاهتمام الكامل للمستمع بجهد واعٍ للاستماع وفهم ما يقال، إلى جانب الاحتفاظ بالمعلومات“.

ويعد تحسين مهارات الاستماع النشط أمرًا بسيطًا للغاية: استخدم لغة الجسد لإظهار اهتمامك بالمحادثة، وابذل جهدًا لعدم مقاطعة الشخص الذي يتحدث، وطرح الأسئلة ذات الصلة، واستمر في التركيز على المحادثة في كف.

الاستماع الفعال مهم في كل جزء من الحياة، ولكنه أكثر قابلية للتطبيق لإدارة المشاكل / الصراع وبناء مهارات الاتصال مع الآخرين من خلال إظهار الاهتمام والعلاقة من خلال الانخراط في المحادثة“.

الاستماع التأملي

”الاستماع التأملي هو المكان الذي تكرر فيه بشكل أساسي ما قاله شخص ما على سبيل المثال، إذا كنت في جدال، فبدلاً من التعامل مع المحادثة بعدوانية، يمكنك استخدام طريقة الاستماع هذه لإزالة التوتر والإظهار لشريكك في المحادثة أنك تسمع ما يقوله.

”في الجدل في كثير من الأحيان يكون الأمر أشبه بالمنافسة لمعرفة من يمكنه توضيح وجهة نظرهم. إذا خرجت عن ذلك بالاستماع التأملي، فيمكن أن يهدئ الشخص الآخر“.

يُظهر هذا النوع من الاستماع أيضًا فهمًا لما يتحدث عنه الشخص الآخر مما قد يؤدي إلى محادثة أكثر شمولاً. ”الاستماع التأملي يساعد في إقامة علاقة ويجعل الآخرين يشعرون بالأمان والهدوء، كما لو أنهم ليسوا مضطرين لمواصلة القتال لتوضيح وجهات نظرهم أو القلق من أنهم يتنافسون معك“.

ينصح الخبراء بإبعاد نفسك عن فكرة ”الفوز“ بالحجة والتركيز بدلاً من ذلك على وجهة نظر الشخص الآخر حيث سيجعل من السهل التواصل.

إذا لم تكن مستمعًا جيدًا بشكل طبيعي أو لديك ميل للتحدث مع الآخرين، فحاول بذل جهد لطرح المزيد من الأسئلة، وتقليل المداخلات، والاستماع حقًا إلى ما يقوله شريكك في المحادثة: يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في بناء قاعدة قوية للعلاقات ويجعل الناس أكثر ميلًا للاستماع عندما يحين دورك في الكلام.