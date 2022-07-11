"سيلفي مع الشيطان".. حاج يلتقط صورة طريفة خلال رمي الجمرات

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لحاج يلتقط ”صورة سيلفي“ أثناء رمي الجمرات في موسم الحج الحالي.

وظهر الحاج في مقطع الفيديو، الذي قال ناشطون إنه يحمل الجنسية الباكستانية، أثناء صعوده على سور، لالتقاط صورة سيلفي بينما كان الحجاج يرمون الجمرات.

وتفاعل العديد من الناشطين، مع مقطع الفيديو، بين من علق بسخرية على تصرف هذا الحاج، وآخرين اعتبروا أنه ”عرض حياته للخطر من أجل التيك توك“.

وجاءت تعليقات النشطاء على مقطع الفيديو القصير: ”سيلفي مع الشيطان“، و“لحق عمره وإلا كان اترجم مع الشيطان“، ”عرض نفسه للخطر كويس ماطاح كان مات“.

ويواصل حجاج بيت الله، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التشريق، رمي الجمرات، وتستمر تلك المناسك حتى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق.

ويحرص كثير من الحجاج على توثيق مراحل الحج بهواتفهم النقالة وكاميراتهم، بينما تعج مواقع التواصل الاجتماعي بمثل تلك الصور التي ينشرها الحجاج وغيرهم.

وكانت السعودية قد أقامت جسر الجمرات، المؤلف من 3 طوابق، لتسهيل رمي الجمرات على الحجاج وتخفيف التكدس بعد حوادث تدافع شهدتها المنطقة خلال أعوام سابقة.

يذكر أن موسم الحج للعام الهجري الحالي ضم 916829 حاجا، تبلغ نسبة القادمين من الخارج منهم 85%، و15%من داخل المملكة العربية السعودية، حسب ما كشف عنه وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة.