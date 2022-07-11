السعودية.. الشيهانة العزاز تستعد لاجتماع "تاريخي" مرتقب

تستعد المحامية السعودية الشابة، الشيهانة العزاز، لاجتماع تاريخي مرتقب للحكومة السعودية بعد نحو أسبوعين، عندما تشارك من منصبها الجديد وغير المسبوق للنساء في أمانة مجلس الوزراء بالإعداد لذلك الاجتماع ومتابعة قراراته.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم 3 يوليو/تموز الجاري أمراً ملكياً بتعيين الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة لتصبح بذلك أول امرأة تشغل ذلك المنصب الرفيع في المملكة.

لكن مجلس الوزراء السعودي لم يعقد أي اجتماع دوري منذ ذلك الحين، حيث تنشغل المملكة بموسم الحج الذي تشارك فيه عدة وزارات وجهات حكومية بعشرات آلاف الموظفين ورجال الأمن بجانب آلاف المتطوعين في خدمة ضيوف المسجد الحرام.

وتنتهي إجازة القطاع العام يوم غدٍ الثلاثاء، فيما لا يعقد اجتماع الحكومة الدوري يوم الثلاثاء الذي يليه، حيث جرت العادة على عودة مجلس الوزراء إلى اجتماعاته الدورية في الأسبوع الثاني بعد انتهاء إجازة العيد.

ووفق تلك التقاليد الرسمية، من المقرر أن يعقد مجلس الوزراء أول اجتماع دوري له بعد العيد يوم الثلاثاء المصادف يوم 26 يوليو/تموز الجاري، ليكون التاريخ الفعلي لمشاركة العزاز في مهام منصبها الجديد بالاجتماع الحكومي.

في النظام الأساسي لأمانة مجلس الوزراء، سيتعين على الأمين العام وفريقه بمن فيهم نائبه العزاز، تحضير مشروعات الدولة والتوصيات عليها للجنة العامة وإعداد التقارير عنها.

كما سيناط بنائبة الأمين دور تجهيز قرارات المجلس والمراسيم الملكية التي ينتهي إليها المجلس والقيام بدور حلقة الوصل بين المجلس والإدارات الحكومية والهيئات.

وتتمثل فكرة الأمانة في مبدأ ”ضمان تنسيق السياسات والإجراءات والبرامج الحكومية، ونقل السياسات الخاصة بالحكومة“.

وبطبيعة الحال ستكون جميع مهام الأمين مرتبطة بشكل مباشر بمهام نائبته الجديدة شيهانة العزاز، حيث سيناط بها ذات الأدوار الوظيفية الرئيسة لمهام الأمين ومتابعتها، إضافة إلى ما تُكلف به من مهام أخرى.

وتمثل المحامية الشابة جيلا من الأكاديميات السعوديات اللاتي درسن وتفوقن في جامعات أجنبية أو محلية، وباتت الفرصة مهيأة لهن للمشاركة في خطط التنمية والتغيير الجارية.

وحصلت العزاز في العام 2008 على شهادة البكالوريوس في القانون بمرتبة الشرف من جامعة ”درهام“ في المملكة المتحدة، وتلقت تدريباً عملياً في دبي والكويت قبل أن تقبل عرضاً للعمل في مكتب محاماة في نيويورك، وهناك أخذت تقدم استشارات قانونية في مجالات مختلفة بينها الدفاع والطيران والاتصالات والرعاية الصحية والأوراق المالية.

والعزاز من أوائل المحاميات السعوديات التي تجاز من مجلس ولاية نيويورك في القانون، وقد استضافتها جامعة ”هارفرد“ العريقة في بوسطن لإلقاء المحاضرات.

وعادت العزاز إلى المملكة في العام 2012، لتحصل على رخصة ممارسة مهنة المحاماة بعد أن قررت وزارة العدل السعودية حينها السماح للنساء بممارسة مهنة المحاماة، وتعمل في تلك المهنة التي ظلت حكراً على الرجال لعقود.

وبعد مسيرة ناجحة في العمل بالمملكة وخارجها، تم تعيين المحامية السعودية العزاز في صندوق الاستثمارات العامة في الرياض، الصندوق السيادي الذي تخطط المملكة ليكون الأكبر في العالم.

وتشغل العزاز منصبي المستشار القانوني العام والأمين العام لمجلس الإدارة في الصندوق منذ عام 2018، بعد أن عملت كمدير للصفقات التجارية بإدارة الشؤون القانونية في عام 2017 عند بداية انضمامها للصندوق.

كما أنها عضو في اللجنة الإدارية التنفيذية للصندوق، وعدد من اللجان التنفيذية الأخرى، بالإضافة إلى رئاستها وعضويتها لبعض مجالس إدارة ولجان عدة شركات تابعة للصندوق.

وفي عام 2020، اختارتها مجلة ”فوربس الشرق الأوسط“ في قائمتها لأقوى 100سيدة أعمال؛ ولقبت بــ ”صانعة الصفقات“ في عام 2016 من مجلة ”فاينانس مونثلي“ البريطانية، كما حصلت على جائزة الشخصية النسائية القانونية من مجلة ”إنترناشيونال فاينانشيال لو ريفيو“IFLR في عام 2019.