اكتشف الرموز السرية للأرقام

بحكم سريتها، تثير الباطنية أو (التعاليم السرية المخصصة للمطلعين على الأسرار) الكثير من الفضول، وفي التقرير التالي نرفع الحجاب عن أحد الجوانب التي درسها علماء الأعداد، رمزية الأرقام.

وفقًا لفيثاغورس ”الأعداد تحكم الكون“ ولم تخطئ العديد من الحضارات أيّ خطأ عندما آمنت بأسرار الأرقام، لأن اختراع الأنظمة العددية أو الحسابية قد ساهم في تطوّرها، استلهم علماء الرياضيات الهنود والفلاسفة المسلمون والعلماء الغربيون من الأرقام لنشر نظرياتهم، فمن وراء الكميات التي تُعبّر عنها تنقل الأرقام قوى هائلة، فهي تعطينا الطاقة وتوجه عواطفنا.

كل رقم يحمل اهتزازات، إذ يتردد صداها في الحياة اليومية أو من خلال الفن أو التاريخ أو الأساطير، يوفر رمز الرقم معلومات عن التأثير الذي يمكن أن يحدثه على شخصيتك بقدر ما نحدثه من انطباع على الآخرين.

رمزية الرقم 1

بصفته أوّل الأرقام الذكورية يرتبط الرقم 1 بالشمس، مع زيوس في الأساطير اليونانية، إنه يرمز إلى صورة الرجل الواقف، المستعد للارتقاء إلى مستوى أعلى من المعرفة، الرقم 1 يطمح للجمال، يكره أي شيء عادي. يأخذ شكل دو Do في السلم الموسيقي، والحرف A في الأبجدية، والبهلواني في ورق التاروت Tarot في علم العِرافة..

الرقم 2

نهار، ليل، إيجابي ، سلبي، شمس ، قمر، الرقم 2 مرتبط بمفهوم التكافؤ. إنه يرمز إلى الازدواجية البشرية، والتردد أمام اختيار ما بين اتجاهين، إذا انقسم يصبح الرقم 2 قادرًا أيضًا على منح الحياة. فهو مؤنث وقمري، لذا يستحضر الأمومة. يتم تمثيل الرقم 2 بالنوطة الموسيقية ري Ré والحرف B والكاهنة في أوراق التاروت وكفّتي الميزان.

الرقم 3

يرى الكاتب الفرنسي بلزاك في الرقم 3 ”العلامة الروحية للخلق“. في الهندسة يشكل هذا الرقم مثلثًا، رمزًا للذكاء والوئام التام. الرقم 3 يمثل السقف فوق المنزل. قبل الارتفاع من الضروري وضع الأساس (أربعة جدران). الرقم 3 يوحد الجسد والعقل والروح. هو النوطة مي Mi في السلم الموسيقي والحرف C والإمبراطورة في أوراق التاروت.

الرقم 4

بأضلاعة المتساوية يجلب الرقم 4 الاستقرار والتوازن. تتجسد الحياة من خلال العناصر الأربعة للنبات، الجذر والساق والزهرة والفاكهة. لحماية نفسه يقوم الإنسان ببناء الجدران الأربعة لمنزله، وكل زاوية تسمح له أن يجد طريقه في الفضاء اللامتناهي. ويمثل الرقم 4 النوطة الموسيقية فا Fa والحرف D والإمبراطور في أوراق التاروت.

الرقم 5

بالرقم 5 تعارض الروح (1 ) المادة (4). رأى تلاميذ فيثاغورس في الرقم 5 عددًا زواجيًا (رمز الزفاف). يشير الرقم 5 إلى مفهوم المتعة من خلال استكشاف الحواس الخمس. الفردية تتحرر والذكاء يتكيف مع أي موقف. الرقم 5 رقم القلب في الصين، والرقم 5 موجود في النوطة الموسيقية سول Sol والحرف E. البابا هو البطاقة الخامسة في أوراق التاروت.

الرقم 6

الرقم 6 وهو رسم توضيحي للجمال المخصّص لأفروديت، آلهة الحب. خُلق الإنسان في اليوم السادس، رمز الكمال، ويمثل الرقم 6 الرقم الأول القابل للقسمة على 2. لكن فكرة اللذة تثير الإغراءات. في أوراق التاروت يتم إرفاق الرقم 6 بالعاشق (الورقة التي تستحضر الاختيار بين الرذيلة والفضيلة)، والحرف F والنوطة الموسيقية لا La.

الرقم 7

سبعة أيام في الأسبوع، سبعة نوطات في المقياس الموسيقي، 7 ألوان في قوس قزح. للرقم 7 معنى مقدس. 3 (السماء) و4 (الأرض) عددان روحيان. جمعُ هذين العددين يعطينا الرقم السبعة الذي يوزع الحياة والحركة، إنه يرمز إلى الكون كله، 7 رقم النصر. وهو مرتبط بالنوطة الموسيقية سي Si، وبالحرف G، وبالعربة في أوراق التاروت، إذا ظهرت سلسلة (777) فيُقال إنها رقم ملائكي.

الرقم 8

يرمز الرقم 8 إلى الكمال عموديًا وإلى اللانهاية عند تمثيله أفقيًا. مع الرقم 8 تتكاثر أفراح المادية. الرقم 8 تلقيني يلزمنا بوضع الضميرالفردي في خدمة العمل الجماعي. نجده من خلال الحرف H ويرمز إلى العدل في ورق التاروت. إذا ظهر على شكل سلسلة (888) فيُقال إنه رقم ملائكي.

الرقم 9

الرقم 9 رمز الخصوبة التي تعطي الحياة. فهو يعلن عن نهاية دورة وبداية دورة جديدة. تمتد الحلقة على شكل حلزوني، ما يعكس التبديل على مستوى مختلف. 9 أفكار، 9 سمات للقوة الإلهية في بعض المعتقدات الروحية. الرقم 9يناغم الطاقات. وهو يطابق الحرف (i) في الأبجدية اللاتينية، ويمثل الناسك في لغة التاروت.

باختصار يمثل علم الأرقام مجموعة من المعتقدات والممارسات القائمة على إسناد الخصائص إلى الأرقام، وهي الخصائص التي تختلف وفقًا للسياق اعتمادًا على سبيل المثال على المصدر الأبجدي للكلمة، اللاتينية، اليونانية، القبطية، العربية، العبرية، إلخ، علم الأرقام من العلوم الموازية العريقة التي بدأت تجد إقبالا واهتمامًا متزايدًا من قبل الأخصائيين وعامة الناس في الغرب خاصة.