5 أمور يجب فعلها عند شراء سيارة مستعملة

عند إجراء صفقة لشراء سيارة مستعملة، يطلب من المشتري النظر في العديد من الأشياء، والتي تتضمن التأكد من صحة أوراق المركبة، وفحص حالة المحرك والبحث عما إذا كانت تحتوي على أضرار محتملة.

ويقدم موقع ”كار آند بايك“ لأخبار المركبات، 5 أمور ضرورية يجب القيام بها عند شراء سيارة مستعملة:

فحص السيارة

عندما يجد المشتري المركبة التي تناسبه، فيجب أن يفحصها بدقة بحثًا عما إذا كانت تحتوي على أضرار ومشاكل أخرى.

وإذا لم يكن لديه خبرة في البحث عن عيوب السيارة، فمن الضروري أن يستعين بميكانيكي موثوق لمساعدته في ذلك، لا سيما أن معرفة مشاكل السيارة تساعد في التفاوض على السعر.

التحقق من الأوراق

من المهم أيضًا التأكد من صحة أوراق توثيق السيارة والتي تتضمن ”شهادة التسجيل، وشهادة فحص الانبعاث الملوثة في السيارة، وشهادة خلوها من الاستحقاقات المالية“.

وإذا اشتراها المالك السابق عن طريق قروض تمويل شراء المركبات وبوجود أوراق التأمين، سيساعد ذلك في معرفة ما إذا كانت قد تعرضت لحادث، وجعل عملية نقل ملكيتها أكثر سلاسة.

نقل الملكية

بمجرد شراء السيارة، فإن المشتري ملزم قانونًا بنقل الملكية إلى اسمه، حتى يتمكن من تأمين المركبة أيضًا.

وسيحتاج إلى تقديم طلب نقل الملكية، في قسم ترخيص المركبات بوزارة النقل.

نقل التأمين

بعدما يسجل المشتري الجديد السيارة باسمه، يمكنه أن ينقل تأمينها إلى اسمه، والاتصال بمزود الخدمة لتفعيل سياسة عمل التأمين باسم المالك الجديد.

ويمكنه أيضًا شراء تأمين جديد تمامًا.

في الواقع، فإن هذه الطريقة أبسط وأسرع بكثير من نقل التأمين القديم باسم المالك الجديد.

صيانة كاملة للسيارة

بعد إتمام صفقة الشراء، وإحضار السيارة إلى المنزل، من المهم أن يتم صيانتها بالكامل وجعلها في أفضل حالة ممكنة، حيث من المحتمل أن المالك السابق قد فاتته صيانتها قبل بيعها.

لذلك، بمجرد الانتهاء من تسوية جميع الأعمال الورقية، يتعين على مشتري السيارة أن يعرضها على ميكانيكي لتغيير الأشياء الأساسية مثل الزيت والفلاتر، وأن يقوم بإجراء عملية تنظيف وتعقيم عميقة للسيارة بواسطة متخصصين، وذلك قبل البدء في استخدامها.