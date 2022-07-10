أسرار تحمي المجوهرات من حر الصيف وتحافظ على بريقها

قد تفقد المجوهرات بريقها، في حال ارتدائها باستمرار، وخاصة خلال أيام الصيف الحارة، بسبب تعرضها لمزيج من الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس، مما يؤدي إلى إتلافها.

وكشفت شركة ”ستوري جويلري“ البريطانية لصناعة المجوهرات، أسرارا حول كيفية حماية المجوهرات من حرارة الصيف والحفاظ على بريقها لسنوات طويلة، بحسب ما نقل موقع ”أميكو هوبس“ الإخباري، السبت.

التخزين الآمن

وقالت الشركة إنه ”عندما لا نكون بحاجة إلى ارتداء المجوهرات الخاصة بنا، فإن أفضل طريقة لتخزينها هي وضعها بعيدا عن ضوء الشمس المباشر، بداخل حافظة من القماش الناعم أو صندوق يحتوي في الداخل على قماش بطانة ناعمة، وبذلك فإنها لا تتشابك أو تتلف من الحر“.

التنظيف

من المهم تنظيف المجوهرات بانتظام، لإزالة أي تراكم للأوساخ والزيوت التي يمكن أن تتلفها.

ويمكن تنظيفها باستخدام منظفات خاصة بالمجوهرات، وكذلك باستخدام سائل جلي الأطباق المنزلية.

ويتم التنظيف من خلال نقع المجوهرات في محلول من الماء الدافئ وصابون التنظيف لبضع دقائق، ثم إزالة الأوساخ المتراكمة على سطحها باستخدام فرشاة أسنان ناعمة.

وبعد ذلك يتم شطفها بالماء البارد وتجفيفها بقطعة قماش ناعمة.

الحذر من العطور

ونصحت ”ستوري جويلري“، بارتداء المجوهرات بعد رش العطر، حيث يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في العطور في إتلاف المجوهرات.

الاختيار الأنسب للصيف

وأكدت الشركة البريطانية على ضرورة اختيار قطع مجوهرات للصيف مصنوعة من مواد لا تمتص الحرارة ولا تسبب تهيج الجلد، مثل ”الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم“.

تجنب ارتدائها في جولات المشي

يجب أيضا تجنب ارتداء المجوهرات أثناء أداء جولات مشي وركوب الدراجات لمسافات طويلة، حيث إن هذه الأنشطة يمكن أن تتلفها مع الحرارة المرتفعة.

طريقة الاستخدام في أماكن السباحة

وعند زيارة المسطحات المائية، دعت ”ستوري جويلري“، إلى الحذر من واقي الشمس عند ارتداء المجوهرات، حيث يمكن أن تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في واقي الشمس في تلف المجوهرات، لذلك من الضروري وضع الواقي على البشرة أولا وبعد ذلك ارتداء المجوهرات.

ويحذر من ارتداء المجوهرات أثناء النزول في الماء، إذ يفضل حفظها بحافظة قماش، حتى لا تتشابك في منشفة الشاطئ أو تختفي في الرمال، وفي أسوأ الظروف تُسرق.

وقالت ”ستوري جويلري“: ”يمكن أن يتسبب الكلور في المسابح والمياه المالحة في البحر في إتلاف حتى أغلى المجوهرات“.