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لها علم بلونين مضاد للمثليين.. ما هي "فطرة" ؟
تاريخ النشر: 09 يوليو 2022 1:45 GMT
تاريخ التحديث: 09 يوليو 2022 2:40 GMT

لها علم بلونين مضاد للمثليين.. ما هي "فطرة" ؟

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة باسم "فطرة" تدعو لمحاربة المثلية الجنسية، ومجابهة الحملات التي تدعم هذه الفئة. وقالت الحملة التي اتخذت رمزا لها،

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المصدر: فريق التحرير

دشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة باسم ”فطرة“ تدعو لمحاربة المثلية الجنسية، ومجابهة الحملات التي تدعم هذه الفئة.

وقالت الحملة التي اتخذت رمزا لها، علما باللونين الأزرق والزهري في صفحتها على تويتر، إن ”الهدف الرئيسي من فطرة أن تكون مظلة عامة تتيح لكل الأفراد والفئات والفصائل والتيارات إعلانهم عن الرفض الصريح والقاطع لكل الحملات الموجهة والأفكار الخبيثة التي يتم الترويج لها ولكل ما هو منافي للفطرة الإنسانية وأيضا ممارسات الضغط التي يمارسها المجتمع الغربي لتطبيعها“.

وأوضحت أن اللونين اللذين تم اختيارهما ليكونا رمزا للحملة، هما ”اللونان المتعارف عليهما دوليًا للتعبير عن الذكر والأنثى، الثنائية الإنسانية الوحيدة للفطرة الإنسانية“.

وأكدت الحملة أنها لا تقبل أي تبرعات مادية، ولم ولن تكون ربحية بأي شكل من الأشكال.. وأي شخص أو جهة أو كيان يتربح منها بأي وسيلة كانت فهو يمثل نفسه فقط، وعلى مسئوليته الشخصية..“.

وقالت الحملة إنها ”لا تنتمي لأي تيار أو كيان، هدفنا ترسيخ فكرة تجميع الرافضين بمختلف الشرائع السماوية ومن كل الثقافات. وأي شخص أو كيان يتحدث عن فطرة، فهم يمثلون أنفسهم، من منطلق إيمانهم ودعمهم للفكرة“.

وأبدى نشطاء إعجابهم بالفكرة لكن هناك من انتقد اختيار علم بلونين، وهي الطريقة ذاتها التي استخدمها المثليون باعتماد علم بألوان قوس قزح رمزا لهم.

حيث قال فيلسان أحمد “ الفكرة جميلة لكن اختيار الهوية البصرية كارثي ، كأنكم فرع جديد من جماعة الألوان ولستم الأصل والحقيقة الوحيدة ، استنسختم نفس فكرتهم، يوجد الف فكرة وشعار بدل هذه النسخة المشبوهة“.

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فيما أكد أبو محمد دعمه للفكرة قائلا “ كتب الله أجركم فكرة جبارة الله يبارك فيها ويجعلها سببا في دحض باطلهم“.

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وأعلنت نادية دعمها للحملة موجهة بعض الأسئلة “ فكرتكم حلوة .. هدفكم جميل .. بالتوفيق يارب .. لكن السؤال : كيف ستكون خطواتكم ؟ بل كيف سيكون تعزيزكم للطبيعة والاصل ؟“.

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وفي انتقادها لاعتماد علم للحملة، قالت شوق المدينة “ لا حاجة للمسلمين لزيادة في الرايات والباطل مهما علا سيزول بقدرة الله ولو بعد حي“.

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واختار عدد من النشطاء التغريد باللغة الإنجليزية لنشر الحملة على نطاق عالمي، وقالت ليلى مغردة بالانجليزية معلنة دعمها للحملة ”احم عائلتك.. احم عالمك“.

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فيما قال محمد أبو طالب ”هناك جنسان اثنان فقط“.

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