إدارة نسائية جديدة تلفت الأنظار في أول موسم حج مليوني بعد الجائحة

يشهد موسم الحج الحالي، وهو أول موسم حج مليوني يُقام في السعودية بعد عامين من الإغلاقات بسبب جائحة كورونا، مشاركة أكاديميات سعوديات قررت الرياض الاستعانة بهنَّ في إدارة شؤون المكان المقدس الذي يقصده الملايين سنوياً.

وأنشأت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، منذ العام 2020، عدداً من الوكالات والوكالات المساعدة النسائية وأعادت هيكلة عدد من الإدارات العامة المختصة بشؤون المرأة في الرئاسة ووكالتها لشؤون المسجد النبوي.

كما عينت منذ ذلك الحين نحو 30 أكاديمية في مناصب قيادية بالرئاسة في إطار خطط البلاد لتمكين المرأة، بما في ذلك تعيين نساء في وظائف ومناصب بالقطاع الديني الذي هيّمن عليه الرجال لعقود.

وهذا هو أول موسم حج فعلي من حيث العدد الكبير للحجاج، تشارك في الإشراف عليه الإدارات النسائية والقياديات الجديدات في المؤسسة الرسمية بعد أن أقيم موسم الحج الماضي بوجود نحو 60 ألف حاج فقط من داخل السعودية وبضعة آلاف في حج العام 2020.

وتشرف الإدارات النسائية على تقديم خدمات توجيهية وإرشادية وميدانية وعلمية وفكرية وثقافية للنساء اللاتي يؤدين فريضة الحج، مثل إرشادهنَّ نحو الوجهة المقصودة وتزويدهنَّ بتعاليم شرعية تحتاجها النساء لأداء المناسك، أو توفير خدمات إلكترونية عبر الهواتف الذكية والتطبيقات.

ومن بين أعضاء الفريق النسائي الذي يُشرف على حج الموسم الحالي، مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، الدكتورة العنود بنت خالد العبود، ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والتطويرية النسائية، الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، والوكيل المساعد للعلاقات والشؤون الإعلامية والشراكات المجتمعية النسائية، ندى بنت عبدالله المالكي.

وظهرت موظفات الإدارات النسائية هذا العام، وكثير منهنَّ منقبات، في كل محطات الحجاج داخل المشاعر المقدسة، من المسجد الحرام إلى مشعر منى وجبل عرفة ومشعر مزدلفة وأماكن أخرى كثيرة يقصدها الحجاج.

تقرير مرئي | دور العنصر النسائي لخدمة قاصدات المسجد الحرام. #رئاسة_شؤون_الحرمين #بسلام_آمنين pic.twitter.com/omhiPXzkjB — رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 6, 2022

وبجانب الإدارات النسائية، تضم رئاسة شؤون الحرمين، الكثير من الإدارات الفرعية التوجيهية والإرشادية والتطويرية والإدارية واللغوية والتقنية، بجانب إدارات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، ومكتبة المسجد الحرام.

وتتواجد النساء بكثرة في وظائف خدمة الحجاج والمعتمرين وتقديم الرعاية الصحية لهم وتوفير الأمن في المشاعر المقدسة منذ سنوات، لكن عددهنَّ في الوظائف القيادية كان قليلاً مقارنة بالرجال.

لكن المملكة سنت في السنوات القليلة الماضية كثيراً من التشريعات لصالح النساء، وسُمح لهن بقيادة السيارات والتنقل بحرية وخُففت القيود على ملابسهن، والعمل بمختلف مهن القطاع الخاص الذي كان هيمن عليه الرجال.

كما جرى تعيين نساء في مناصب قيادية في القطاع الخاص والحكومي، بما في ذلك سفيرات ووكيلات وزارة ورئيسات تنفيذيات لشركات وبنوك خاصة في تحول تاريخي بالبلاد المحافظة.