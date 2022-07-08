نصائح لتنظيم حفلات زفاف مميزة بالمجان

يختار الكثير من العرسان من حول العالم تنظيم حفلات زفافهم خارج قاعات الأفراح، وإحياءها في الهواء الطلق، سواء في حديقة المنزل أو متنزه عام أو على شاطئ البحر، أو في المناطق الريفية في أحضان الطبيعة.

وبذلك فإنهم لا يوفرون من أموال الأعراس التقليدية وحسب، ولكنهم يضفون طابعاً مميزاً ليومهم الخاص، وجواً ساحراً لضيوفهم.

ويواجه الكثير من العرسان مشكلة وضع ميزانية حفل زفافهم، خاصة بعد جائحة كوفيد 19، وعادةً ما تكون التكاليف أعلى مما كانوا يتوقعون.

ووفق دراسة مسحية أجرتها شركة ”ذي نوت“ الأمريكية والمختصة بتنظيم حفلات الزفاف، في فبراير 2022، على أكثر من 15000 من الأزواج الأمريكيين الذين تزوجوا في عام 2021، فإن 62٪ منهم عقدوا حفلات زفافهم كليًا أو جزئيًا في الهواء الطلق، للتقليل من تكاليف الزفاف.

وأكدت الدراسة أن إحياء حفلات الزفاف في الهواء الطلق يعتبر طريقة فعالة لتخفيض تكاليف حفلات الزفاف، وتجنب الحاجة لاقتراض الأموال.

بدورها، جمعت شركة ”جيجستر“ الأمريكية والمختصة بحجز الأماكن المثالية للحفلات قائمة بأفضل الطرق للمساعدة في توفير المال في حفل زفاف في الهواء الطلق، وهي:

طبيعة مجانية

دعت ”جيجستر“ العرسان إلى اختيار منطقة طبيعية مجانية تتضمن مشاهد إبداعية، وقبل حجزها لتنظيم حفل زفافهم، عليهم مراجعة المسؤولين المحليين لمعرفة ما إذا كان مصرحا باستخدامها للحفلات الشخصية.

مراعاة الضيوف

من المهم أن تتناسب حفلات الزفاف في الهواء الطلق مع الفئات العمرية والاجتماعية للضيوف، فإذا كانت ستعقد في الصيف، يجب أن يضع العرسان بالحسبان الطقس الحار، وإمكانية حدوث موجة حر مفاجئة، وانتشار الحشرات، وتأثير ذلك على ضيوفهم المسنين والمصابين بحساسية الصيف.

أرض مستوية

التأكد من أن الحفل على أرض مستوية، حيث إنها تقلل من تكاليف الحفل بشكل كبير، وتسمح للضيوف التنقل بحرية.

تقديم الطعام

إذا كان العروسان قد خططا لتقديم بوفيه طعام للضيوف فيجب عليهما اختيار الأفضل والأقل تكلفة، ويمكن التعاقد مع خدمات توصيل للطعام كحل بديل.

وقالت ”جيجستر“: يمكن أن تؤدي خدمة تقديم الطعام القريبة من موقع الحفل إلى تخفيض التكاليف وتوفير الوقت في توصيل الطعام من مكان آخر.

دورات مياه قريبة

ينسى الكثير من العرسان عند البحث في جمال الريف لعقد حفلات زفافهم التفكير في توفير الأنظمة الخدماتية من كهرباء ودورات مياه، خاصة أن الكثير من دورات المياه في هذه المناطق لا يمكنها التعامل مع أكثر من 20 ضيفًا دفعة واحدة.

كما يمكن أن يكلف استئجار دورات مياه متنقلة آلاف الدولارات، والتي يتطلب تجهيزها بالمياه والكهرباء.

لذلك تدعو شركة ”جيجستر“ إلى ضرورة التأكد من وجود دورات مياه كافية للضيوف.

مصادر طاقة موثوقة

تؤكد ”جيجستر“ على ضرورة وجود مصادر طاقة موثوقة في مكان قريب، فقد تحتاج بعض حفلات الزفاف في الهواء الطلق إلى مولد كهربائي.

ويحتاج منسق توزيع أغاني الحفل ”دي جي“ إلى كهرباء كافية حتى يمكنه تشغيل أجهزته من الميكروفون ومكبرات الصوت دون أي خلل يمكن أن يفسد أجواء الحفل.

استعارة الأدوات

بدلاً من استئجار الأدوات اللازمة لحفل زفاف في الهواء الطلق، مثل الستائر أو الخيام أو الأثاث الزخرفي، يمكن للعرسان التفكير في استعارة هذه الأدوات من الأصدقاء والعائلة.

ويمكنهم جعل الطاولات والمقاعد المستعارة أكثر جاذبية من خلال تزيينها بالتصاميم.

التخطيط المسبق

قد تبدو كافة الإجراءات المذكورة أعلاه سهلة التجهيز، ولكن تؤكد شركة ”جيجستر“ ضرورة تحضيرها قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من حفل الزفاف.

وقالت الشركة: ”بشكل عام، يساعد التخطيط السليم في تخفيض رسوم اللحظة الأخيرة، وضمان سير حفل الزفاف بسلاسة“.